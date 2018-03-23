مصرع شخصين في حادثين متفرّقين ناحية سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

فارق شابّ وشابّة، مساء اليوم الجمعة، الحياة بعد تعرضهما لجروح خطيرة في حادثين مروريين متفرّقين ناحية سطات، حيث جرى وضع جثتيهما بقسم الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني من أجل المعاينة الطبية أو التشريح وفق ما ستقرره النيابة العامة المختصّة.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مؤكدة، فإن شابة في عقدها الثاني تنحدر من جماعة بني خلوك قيادة بني مسكين الغربية فارقت الحياة بقسم الإنعاش بعدما نقلت إليه على وجه السرعة، نتيجة جروح أصيبت بها بعدما صدمتها سيارة خفيفة كانت قادمة من البروج، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج.

وفي حادث ثان، لقي الشابّ "ح، ص"، المزداد سنة 1999 والقاطن بحي "دالاس" شرق مدينة سطات، مصرعه في الحين، بعدما انزلقت الدرّاجة النارية التي كان متنها واصطدمت بحاجز على مستوى الطريق الرابطة بين سطات ومنطقة" لعراعير"، في النفوذ الترابي لمدينة سطات.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بمركز البروج وأمن سطات بحثين في الحادثين حسب دائرة الاختصاص، لتحديد ظروف وقوع الحادثين المميتين تبعا لتعليمات النيابة العامّة.