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الرئيسية | حوادث | حافلة تقتل قاصرا دهسا في الدشيرة الجهادية

حافلة تقتل قاصرا دهسا في الدشيرة الجهادية

حافلة تقتل قاصرا دهسا في الدشيرة الجهادية
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 23 مارس 2018 - 22:38

لقي طفل، يبلغ عمره 15 سنة، بعد زوال اليوم، مصرعه غير بعيد عن مقر الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية؛ بعد أن دهست حافلة للنقل العمومي الدراجة التي كان على متنها، وحوّلت جسده إلى أشلاء.

وفور إخطارها بالحادثة المميتة، انتقلت على عجل مصالح السلطات المحلية والأمنية، التي عملت على تفعيل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث؛ ومنها نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بسائق الحافلة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وأسباب الحادثة التي ذهب ضحيته الطفل القاصر.

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