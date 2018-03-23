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كُتّاب وآراء
تهمة الانتماء إلى "داعش" تلاحق مغربيا بالبرتغال
أعلنت النيابة البرتغالية، الجمعة، أنها وجّهت تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتجنيد لحساب تنظيم الدولة الإسلامية إلى مغربي سلمته ألمانيا إلى السلطات البرتغالية.
وأضافت النيابة، في بيان، ن الرجل متهم بالانتماء إلى "تنظيم داعش الإرهابي" وبالمشاركة في "التشدد الجهادي وتجنيد الشباب المغربي" في مركز للاجئين في البرتغال.
ويلاحق القضاء البرتغالي أيضا المغربي لأنه جمع أموالا من خلال "استخدام بطاقات ائتمان مزورة لتمويل أنشطة مرتبطة بالإرهاب". وقال البيان إنه مستهدف بتحقيقات "مشابهة في ألمانيا وفرنسا".
وحسب الإعلام المحلي يدعى المغربي عبد السلام تازي (64 عاما)، وأصدرت السلطات البرتغالية بحقه مذكرة إيقاف أوروبية. وكان أوقف في ألمانيا، وسلم العام الماضي إلى البرتغال.
وكان هذا الشرطي المغربي السابق، المقيم في منطقة أفيرو (شمال)، منح في أكتوبر 2013 حق اللجوء في البرتغال.
وكان المحققون يشتبهون في أنه جنّد المغربي هشام الحنفي (27 عاما) الذي اعتقل في مرسيليا جنوب شرق فرنسا، حيث كان يستعد لتنفيذ اعتداء، حسب معلومات صحافية.