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كُتّاب وآراء
تسلّق الجبال يودي بحياة إسباني ضواحي تنغير
لقي سائح أجنبي، يحمل الجنسية الإسبانية، مساء الجمعة، مصرعه على الفور، إثر سقوطه في حد الجبال الموجودة بمضايق تودغى، بمدينة تنغير، التي كان يمارس فيها هواية تسلق الجبال رفقة أصدقائه.
وحسب مصادر هسبريس من عين المكان، فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، سقط من مرتفع حينما كان يهم بنزوله من قمة الجبل، إلا أنه سقط وارتطم رأسه بالصخور الجبلية؛ وهو ما تسبب في مقتله على الفور.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، من أجل إنقاذ الضحية، إلا أن الإصابة البليغة التي تعرض لها على مستوى رأسه أثناء ارتطامه بصخور الجبل التي كان يمارس فيها هواية التسلق عجلت بوفاته على الفور.
كما حلت بعين المكان مصالح الدرك الملكي، من أجل فتح تحقيق في النازلة والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث؛ فيما جرى نقل الجثة إلى مستشفى تنغير، في انتظار تعليمات النيابة العامة.