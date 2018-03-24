خلاف حول "الكيف" ينهي حياة شخص في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر من الضابطة القضائية التابعة لأمن مراكش، الجمعة، مروجا لتجارة الحشيش والمخدرات، بعد وفاة شخص في عقده الثالث بحي الموقف بالمدينة القديمة، إثر تلقيه ضربة قوية من الموقوف نفسه.

وفور تلقيها لإخبارية في الموضوع، انتقلت عناصر الامن والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية، إلى مسرح الجريمة بحي الموقف، داخل أسوار المدينة القديمة لاعتقال الجاني، وفتحت تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن خلافا نشب بين الهالك وتاجر المخدرات، حول "القنب الهندي"، تحول إلى تبادل الضرب والجرح، وفجأة وجه الشخص الموقوف، ضربة قوية بقطعة من الحجز، أصابت الضحية بنزيف دموي حاد.

وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر الأمن أشرفت على نقل الهالك إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات، لكنه لفظ انفاسه الاخيرة، فنقلت من جديد جثته بناء على تعليمات النيابة العامة، إلى مستودع الاموات بباب دكالة.