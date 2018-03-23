إصابة خمسيني سقط من الطابق الثالث بتازة

رشيد الكويرتي

أصيب خمسيني، اليوم الجمعة، إصابات بليغة إثر سقوطه من الطابق الثالث لشقته السكنية الكائنة بالطابق الثالث لعمارة موجودة بحي القدس 2 بمدينة تازة، إثر محاولة "هروب" فاشلة من بيت الزوجية، بعد أن ظل "محاصرا" داخله، لأسباب رجحت مصادر هسبريس أن لها علاقة بمشاكل زوجية.

وأوردت مصادر هسبريس أن الزوج، الذي يعمل سائقا لحافلة للنقل الحضري بتازة، كان يحاول "تحرير" نفسه بالوصول إلى الأرض انطلاقا من إحدى نوافذ منزله باستعمال قطعة قماش، مبرزة أنه أصيب، إثر هذا الحادث، بكسر في إحدى رجليه وبرضوض في مختلف أنحاء جسمه.

وجرى نقل المعني بالأمر إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية؛ فيما فتحت مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة بمدينة تازة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.