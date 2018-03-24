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الرئيسية | حوادث | خمّارة تحول ليالي "الضمير الكبير" إلى جحيم

خمّارة تحول ليالي "الضمير الكبير" إلى جحيم

خمّارة تحول ليالي "الضمير الكبير" إلى جحيم
هسبريس – محمد لديب
السبت 24 مارس 2018 - 11:26

فقد سكان زنقة "الضمير الكبير"، الواقعة بمنطقة آنفا بالدار البيضاء، الأمل كليا في إمكانية الحصول على الراحة والسكينة بسبب إصرار صاحب مطعم وحانة على تحويل لياليهم إلى جحيم لا يطاق بسبب صوت الموسيقى المرتفعة وقهقهات الزبناء وضجيجهم، سواء داخل الحانة أو خارجها، حيث يستمر هذا الضجيج من الساعة الثامنة من مساء كل يوم إلى ساعة متأخرة من الليل.

وتضاعف شعور سكان الحي بـ"الحكرة" بعدما لاحظوا تخلي مسؤولي عمالة آنفا وولاية جهة الدار البيضاء سطات وأمن منطقة آنفا عن واجبهم في حمايتهم من المضايقات المستمرة لصاحب الحانة، رغم عشرات الشكايات التي تلقتها مصالح هذه المؤسسات بشأن هذا المشكل، الذي تفاقم في الأيام الثلاثة الأخيرة، إثر وقفة احتجاجية نظموها ليلة الأربعاء 21 مارس الجاري.

وقد نزل سكان زنقة "الضمير الكبير" إلى الشارع بالقرب من الحانة المثيرة للجدل، للتعبير عن تذمرهم من الضوضاء وأصوات الموسيقى الصاخبة، التي تسمع على بعد 150 مترا من المحل، مسببة ضررا فادحا للسكان، الذين حرموا سنوات من حقهم في الهدوء ليلا.

أم كلثوم التدلاوي، القاطنة بهذا الحي، أوضحت أنها تشعر بالندم على اليوم الذي قررت فيه الاستقرار في العمارة الموجودة فوق هذه الحانة، التي تستقطب زبناء من كافة الألوان والجنسيات، لا يلتزمون بالهدوء، سواء داخل الحانة أو خارجها، لدرجة أن السكان يشعرون كما لو أن هؤلاء الزبناء يقاسمونهم شققهم، تقول أم كلثوم، مضيفة في تصريح مصور لهسبريس، أن سكان المنطقة تقدموا بشكايات متعددة دون جدوى، بالرغم من أن السلطات سبق لها أن قررت إغلاق هذا المحل بسبب عدم التزامه بشروط حسن الجوار، قبل أن يتم فتحه من جديد.

زينة القادري، وتقطن هي الأخرى بالحي ذاته، قالت بدورها إن هذه الحانة حولت حياتهم إلى جحيم بسبب إصرار صاحبها على استفزاز السكان وإزعاجهم بشكل واضح، وهو ما أكدته ساكنة أخرى تدعى ياسمين، قالت إن صاحب الحانة صعد من تحديه للسكان والسلطات مباشرة بعد تنفيذ السكان وقفتهم الاحتجاجية.

وأثناء تصوير فريق هسبريس روبورتاجا مصورا حول هذا الموضوع، بحضور السكان، أصدر صاحب الحانة أمرا صارما إلى حارس الحانة، ذي البنية الجسدية القوية، بالتهجم على فريق عمل الجريدة. وهو ما قام به الحارس فعلا، حيث أقدم على تكسير الكاميرا وباقي التجهيزات المرتبطة بها، ووجه ضربات إلى أفراد الفريق، مما تسبب لهم في أضرار جسدية بليغة، أمام أنظار الشهود وصاحب الحانة وأصدقائه، الذين كانوا يصولون ويجولون في المنطقة، ويهددون السكان بكل وقاحة أمام أنظار عناصر الأمن.

ورغم هذا الحادث، استمر صاحب الحانة في ممارسة نشاطه بكل حرية، بحماية من قبل حارسه الليلي، وصعد من استفزازاته للسكان في الليلة الموالية بدون حسيب ولا رقيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - bojam3a السبت 24 مارس 2018 - 11:41
هههههه زنقة ( الضمير الكبير ) أين الضمير على الأقل و لو يكون ضمير صغير أو حتى ضمير مستتر و في الحقيقة كيف يتم ترك ماخور داخل زنقة و المعروف على الماخور انه يضر و يخرب شارع كبير لما يقع في محيطه من أعمال شريرة أما داخله فحدث و لا حرج و هد الاسم يذكرنا بأسماء أحياء كثيرة ك حي الفرح رغم أنها لا تظهر على سكانه و حي السعادة و حي الأمل و لا أمل ووووو
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9
2 - casaoui السبت 24 مارس 2018 - 11:46
Dans toutes nos villes on trouve ça et parallèlement on lis chaque jour la police a arrêté , la police a fait , la police a....... ça prouve que ce qu'on lis ce sont des mensonges et ça prouve aussi que la police est corrompu
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6
3 - المعقول السبت 24 مارس 2018 - 11:47
الحانة لا يمكن ان تتواجد في حي سكني وهذا معترف عليه دوليا،حتى المقهى او المطعم في الحي السكني يجب ان يرتبط ويتقيد بشروط وقوانين صارمة كاحترام الاوقات وعدم اكتضاض الزبناء في محيط المحل المعني وكذلك الموسيقى والصراخ والكلام يجب ان يبقى في حدود المعقول. يجب تطبيق القانون في هذه البلاد.
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4 - السوسي السبت 24 مارس 2018 - 11:47
المغرب يا حبيبي تحكمه المافيا ومن قال غير دالك فهو مغفل القانون فقط على الضعيف والمسكين اما اصحاب الملاهي والنفود فلا رقيب ولا قانون عليهم ابدا والأمثلة كثيرة لك الله يا وطني الجار له حقوق ويجب احترامه وتقديره
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9
5 - maghribia السبت 24 مارس 2018 - 11:47
أين هي هذه الثروة؟؟؟؟؟؟
صاحب هذه الحانة من أبناء من نهبوا هذه الثروة
أسألوه عن أفراد العصابة الآخرين وستعرفون أين هي هذه الثروة
هناك موتة واحدة فعلى الأقل اعرفوا الجواب قبل الوقوف بين يدي رب العباد وإنه لقريب
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5
6 - ملاحظ السبت 24 مارس 2018 - 11:51
أكاد أجزم أنه لو كان كتابا لتحفيظ القرآن الكريم لاغلقته السلطات وشمعته واتهمت صاحبه بالارهاب وزرع التطرف، الكل يسير بالمقلوب عندنا.
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7 - hassan sima السبت 24 مارس 2018 - 11:55
C le Maroc d aujourd'hui y a plus de justice walllah c fais mal au cœur Désolé
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8 - هدشي بزاف السبت 24 مارس 2018 - 11:57
اللهم ان هذا منكر اللهم تخرجنا من هذه البلدة الظالم أهلها.
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9 - مغريبي السبت 24 مارس 2018 - 11:58
هل هيا غابه ام مدا انا استغرب لما يقع عاده في مدينه اسمها الدار البيضاء والمساس بحق المواطن في الراحه أمر مرفوض أما العمال الهامجي الدي قم به صحب ألحانه تجاه الصحافة فا يجب اتخاد ما يلزم فوراً فقحه والقنون فوق الكول
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10 - منير السبت 24 مارس 2018 - 11:58
الفوضى في العقلية المغربية تهدد الامن وسط المجتمع ....الشبعة هي لدارتها ....
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2
11 - ماغوكان السبت 24 مارس 2018 - 12:02
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المغرب ليعندو الفلوس كيشري المخزن . سﻻح الشعب المغربي هو التوجه إلى الله والدعاء عليهم.
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4
12 - عبدو السبت 24 مارس 2018 - 12:07
لاحول ولا قوة الا بالله هادشي لي توقع مؤخرا في عدة مناطق في هاد البلد تخوف بزاف مبقينا عارفين حتى حاجة هادشي الله يحفظ لا يبشر بالخير .ياما القمع والتعسف ياما الفوضة والبلبلة الناس عيات وتقهرات خاصنا حلول الله يلطف بالعباد
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13 - السوسي السبت 24 مارس 2018 - 12:13
ان شاء الله المساج اوصل للسي الحموشي وغادي نشوفو هاد الامن لي تيشوف المنكر و يغظ الطرف.كيفاش غادي اتحاسب و اتعاقب .
ولكن المحزن في الامر هو واش خاص كل مشكل خاص حتى اكتبو عليه الناس باش اتدخل المدير العام للامن الوطني عاد اتحل .
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14 - سيمو مديونة السبت 24 مارس 2018 - 12:18
وفين هوما الرجال ديال الدرب إديروشرع اليد ملي المخزن ما خداش ليهم حقهم
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15 - مافاهم والو السبت 24 مارس 2018 - 12:19
كل المسؤولية تقع على والي امن البيضاء الذي لم يوفر الامن والطمانينة لساكنة البيضاء وخصوصا انفا وتبقى علامة استفهام كبيرة كيف لمثل هته الفضاءات ان تكون في بعض الاحيان مجاورة لمقرات امنية
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