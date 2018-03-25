الاعتداءات والسرقات تستنفر درك سيدي رضوان

هسبريس من وزان

ألقت عناصر الدرك الملكي بجماعة سيدي رضوان، في إقليم وزان، القبض على شاب يشتبه في تورطه في الاعتداء ومحاولة السرقة بالإكراه في حق أحد سكان دوار احساسن بالجماعة ذاتها بحر الأسبوع الجاري.

ووفق مصادر هسبريس فإن تحرك عناصر الدرك إلى قرية الزواقين جاء عقب تلقيها لعشر شكايات من المواطنين يعرضون فيها تعرّض منازلهم للسرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن رجال الدرك كثفوا من رصدهم وأبحاثهم وتحرياتهم بعدما تقاطرت عليهم شكايات حول السرقة ضد مجهولين، ليتمكنوا من الوصول إلى الفاعل، ويتعلّق الأمر بشاب ينحدر من دوار احساسن يشتبه في تورطه في الاعتداء ومحاولة السرقة بالإكراه في حق مواطن كان قد باع عجلا مؤخرا.

وقد اعترف الشاب الموقوف بالمنسوب إليه، مشيرا إلى وجود شركاء له آخرين. وبعد إشعار النيابة العامة المختصّة، أعطت تعليماتها إلى الضابطة القضائية بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر رسمي وعرضه على القضاء للنظر في التهم المنسوبة إليه.

وتسود حالة من الاستياء وسط ساكنة قرية الزواقين، التابعة ترابيا لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان، عقب توالي حالات السرقة بالكسر التي طالت عددا من المنازل.

مصادر محلية قالت لهسبريس إن القرية تعرف تنفيذ عمليات سرقة بين الفينة والأخرى من طرف أشخاص مجهولين، مستحضرة في هذا السياق تمركز شباب بدوار أولاد عبد الله، وتحديدا بـ"خندق الطلبة"، واستغلالهم لمنزل من طين هجره سكانه، يُرجّح نشاطُهم في أعمال إجرامية.

ويطالب السكان المصالح الأمنية والجهات المختصة بالتعامل بجدية مع الشكايات المقدمة للحد من الظاهرة المتنامية، وتوقيف الجناة.