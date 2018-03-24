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الرئيسية | حوادث | الشرطة تنهي نشاط مروج مخدرات قوية في تطوان‎

الشرطة تنهي نشاط مروج مخدرات قوية في تطوان‎

الشرطة تنهي نشاط مروج مخدرات قوية في تطوان‎
هسبريس من طنجة
السبت 24 مارس 2018 - 18:04

تمكنت عناصر من الشرطة التابعة لولاية أمن تطوان من وضع حد لنشاط أحد مروجي المخدرات الصلبة بمدينة ""الحمامة البيضاء والنواحي.

ووفق مصادر هسبريس فإن الأمر يتعلق بشاب، ملقب بـ"الزبارة"، معروف بالاتجار بالمخدرات الصلبة والقوية بمدينة مارتيل، جرى توقيفه بناء على عملية ترصد ومراقبة وإخبارية تفيد بتواجده وسط تطوان.

وتبعا للمصادر ذاتها فإلى جانب توقيف المشتبه فيه جرى حجز كميات مهمة من المخدرات القوية من نوع الكوكايين وسلاح أبيض، إلى جانب سيارة خفيفة ومبالغ مالية محصلة من ترويج الكوكايين.

وجرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار الاستماع إليه وعرضه على أنظار القضاء وفق المنسوب إليه.

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