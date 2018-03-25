وزان .. "زواج قسري" يدفع قاصرا إلى الانتحار

هسبريس من وزان

نجحت الأطر التمريضية والطبية بمشفى أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان في إنقاذ فتاة قاصر، تعاني مضاعفات صحية ونفسية، حاولت الانتحار بتناول أزيد من 30 قرصا من عقار "لاروكسيل" بمنزل أسرتها في حي "جنان علي" بالمدينة.

يتعلق بفتاة تبلغ حوالي 16 سنة، أقدمت على تناول كمية كبيرة من العقار المذكور بهدف إنهاء حياتها. وقالت مصادر هسبريس إن السبب يرتبط بإرغامها على الزواج، وأنها تنتمي إلى أسرة تعيش حالة اجتماعية هشة في ظل طلاق الوالدين.

وجرى إدخال الفتاة وهي متشبثة بالحياة إلى قاعة مكافحة الصدمات، حيث عملت أطر التخدير والإنعاش بمساعدة الأطر الصحية المشتغلة بمصلحة المستعجلات على تقديم الإسعافات الضرورية، وتمكينها من عملية غسل معدة ومدها بالأوكسجين؛ ثم أدخلت قاعة العناية والمراقبة الطبية.

وموازاة مع ذلك حلت عناصر من الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمرفق الصحي، حيث عملت على فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما استمعت إلى إفادات الأبوين.