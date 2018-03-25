24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/03/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- "إف بي أي" الأمريكية تعتقل مغربياً هارباً من العدالة منذ 16 سنة
- توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا
- مؤسس موقع فيسبوك يعتذر عن "خيانة الأمانة"
- حريق يندلع بمحطة القطار وسط عاصمة الشاوية
- طقس ربيعي في ربوع المملكة بداية من الاثنين
المواعيد والتجهيزات تعيق علاج المرضى في "سبيطار الكدية" بسطات (5.00)
- ندوة حول "حركات التحرر" تجلب هجوم جنوب إفريقيا على المغرب - (64)
- تفجير "بوطات" ورشق أمنيين في احتجاج بالداخلة - (63)
- ثنائية بنعطية وداكوستا تثير القلق .. وأزمة الظهير الأيسر تستفحل - (59)
- السخرية ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض" - (44)
- العثماني يعترف بـ"جيوب مقاومة" اليوسفي ويتجاهل "تماسيح بنكيران" - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العثور على جثة رضيع حديث الولادة في الداخلة
الأحد 25 مارس 2018 - 23:55
عثر على جثة رضيع حديث الولادة،، على الساعة التاسعة ليلا، بمحاذاة شاطئ خليج وادي الذهب بمدينة الداخلة.
وحسب مصادر هسبريس، فقد تم العثور على جثة الرضيع بالنقطة الكيلومترية 6.5 شمال مدينة الداخلة.
وإثر علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي، وتقني الأبحاث القضائية التابع لها، والسلطة المحلية، إلى المكان المذكور لمعاينة الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة.
وقد تم فتح تحقيق من طرف عناصر مركز الدرك القضائي الداخلة لتحديد سبب وفاة الرضيع، والمسؤول عن رمي جثته بالمكان المذكور.
للتذكير، فقد تم قبل أسبوع فقط العثور على جثة رضيع بمطرح النفايات بالمدينة ذاتها.