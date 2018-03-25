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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيع حديث الولادة في الداخلة

العثور على جثة رضيع حديث الولادة في الداخلة

العثور على جثة رضيع حديث الولادة في الداخلة
هسبريس من الداخلة
الأحد 25 مارس 2018 - 23:55

عثر على جثة رضيع حديث الولادة،، على الساعة التاسعة ليلا، بمحاذاة شاطئ خليج وادي الذهب بمدينة الداخلة.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تم العثور على جثة الرضيع بالنقطة الكيلومترية 6.5 شمال مدينة الداخلة.

وإثر علمها بالخبر، انتقلت عناصر الدرك الملكي، وتقني الأبحاث القضائية التابع لها، والسلطة المحلية، إلى المكان المذكور لمعاينة الجثة، التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

وقد تم فتح تحقيق من طرف عناصر مركز الدرك القضائي الداخلة لتحديد سبب وفاة الرضيع، والمسؤول عن رمي جثته بالمكان المذكور.

للتذكير، فقد تم قبل أسبوع فقط العثور على جثة رضيع بمطرح النفايات بالمدينة ذاتها.

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