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الرئيسية | حوادث | مختل عقليا يحتجز أفراد عائلته ضواحي العرائش

مختل عقليا يحتجز أفراد عائلته ضواحي العرائش

مختل عقليا يحتجز أفراد عائلته ضواحي العرائش
هسبريس من الرباط
الأحد 25 مارس 2018 - 00:39

أقدم شخص مختل عقليا، مساء الجمعة بدوار يسف ضواحي العرائش، على احتجاز مجموعة من أفراد عائلته داخل منزل الأسرة، مهددا حياتهم ببندقية للصيد تعود لوالده الذي يشتغل فلاحا (68 سنة).

وتتواصل، إلى غاية اللحظة، محاولة إقناع الفاعل (31 سنة، عاطل) بمغادرة منزل العائلة وإطلاق سراح المحتجزين.

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