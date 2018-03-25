مختل عقليا يحتجز أفراد عائلته ضواحي العرائش

هسبريس من الرباط

أقدم شخص مختل عقليا، مساء الجمعة بدوار يسف ضواحي العرائش، على احتجاز مجموعة من أفراد عائلته داخل منزل الأسرة، مهددا حياتهم ببندقية للصيد تعود لوالده الذي يشتغل فلاحا (68 سنة).

وتتواصل، إلى غاية اللحظة، محاولة إقناع الفاعل (31 سنة، عاطل) بمغادرة منزل العائلة وإطلاق سراح المحتجزين.