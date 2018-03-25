الدرك يوقف مختلا احتجز عائلته بمنزل ناحية العرائش

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الدرك الملكي صباح اليوم الأحد من توقيف شخص مصاب باختلال عقلي كان قد أقدم مساء أمس السبت على احتجاز عدد من أفراد عائلته في ضواحي العرائش، مسلحا ببندقية صيد.

وسلم المحتجز نفسه لمصالح الدرك التي استطاعت طيلة ساعات طويلة أن تنقذ العائلة من براثين موت محقق.

وكان المختل العقلي قد احتجز بدوار يسف ضواحي العرائش، مجموعة من أفراد عائلته داخل منزل الأسرة، مهددا حياتهم ببندقية صيد تعود لوالده الذي يشتغل فلاحا (68 سنة).

وأفلحت محاولات رجال الدرك في إقناع الفاعل (31 سنة)، وعاطل عن العمل، بمغادرة منزل العائلة وإطلاق سراح المحتجزين.