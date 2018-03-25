أسطوانات غاز ورشق أمنيين في احتجاج بالداخلة‎

هسبريس من الرباط

تسبب عدد من الأشخاص في فوضى عارمة بمدينة الداخلة، ليلة السبت الأحد، بعدما قاموا بوضع متاريس وسط الطريق، مرددين شعارات ضد الوحدة الترابية للمغرب.

شهود عيان أكدوا لهسبريس أن المجموعة المحتجة مكونة من 55 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، وضعوا حواجز على الطريق بشارع المسجد بالداخلة، من بينها أسطوانات غاز انفجرت دون تسجيل أية إصابات، كما قاموا برشق الأمنيين بالحجارة.

وقد تفرق المتجمهرون فور وصول القوات العمومية التي انتشرت في شوارع المدينة دون أن يتم توقيف أي أحد، فيما تم تسجيل إصابة موظف شرطة بجرح بسيط.