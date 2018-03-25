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الرئيسية | حوادث | أسطوانات غاز ورشق أمنيين في احتجاج بالداخلة‎

أسطوانات غاز ورشق أمنيين في احتجاج بالداخلة‎

أسطوانات غاز ورشق أمنيين في احتجاج بالداخلة‎
هسبريس من الرباط
الأحد 25 مارس 2018 - 12:32

تسبب عدد من الأشخاص في فوضى عارمة بمدينة الداخلة، ليلة السبت الأحد، بعدما قاموا بوضع متاريس وسط الطريق، مرددين شعارات ضد الوحدة الترابية للمغرب.

شهود عيان أكدوا لهسبريس أن المجموعة المحتجة مكونة من 55 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، وضعوا حواجز على الطريق بشارع المسجد بالداخلة، من بينها أسطوانات غاز انفجرت دون تسجيل أية إصابات، كما قاموا برشق الأمنيين بالحجارة.

وقد تفرق المتجمهرون فور وصول القوات العمومية التي انتشرت في شوارع المدينة دون أن يتم توقيف أي أحد، فيما تم تسجيل إصابة موظف شرطة بجرح بسيط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - امجاد العرب الأحد 25 مارس 2018 - 12:47
كل من يطالب بحقوقه سموه انفصالي شكرًا لكم
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-41
2 - brahom الأحد 25 مارس 2018 - 12:48
فييييييييينك ا الحسن التاني....
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26
3 - تازي حر الأحد 25 مارس 2018 - 12:48
هادي نتيجة الدعم في سكر و في بنزين في القمح و في كل شيء حتى توضيف المباشر و كانهم يفوقوننا وطنيتا و نحن مغاربة من المستوى تاني
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29
4 - تيكتاكا الأحد 25 مارس 2018 - 12:50
السبب الوحيد الذي يدفع هؤلائي الشبان للإتجاج هو إقتصاد الريح الممارس من طرف الدولة
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5 - ميمون الأحد 25 مارس 2018 - 12:51
الحسيمة،اجرادة ثم الداخلة والقائمة آتية.في حين المخزن في سبات واحلام وردية
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5
6 - علي الأحد 25 مارس 2018 - 12:51
الإرهاب الصحراوي سببه هو الامتيازات التي تمنحها الدولة لهؤلاء والتساهل معهم في كل شيء. كان أولى ان يتم تقوية الجبهة الداخلية فالالتراس الرجاوية مثلا كافية لردع الإرهاب الانفصالي بكافة أشكاله بالمدن الجنوبية
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7 - maghribi الأحد 25 مارس 2018 - 12:52
ينعمون في خيرات هذا البلد الحبيب ويولون الغرب العصى لمن عصى
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8 - ريف إي نو الأحد 25 مارس 2018 - 12:54
هادو رفعو شعارات معادية للوطن و أرعبو الشعب بقنينات الغاز و كايجهرو بلي الصحراء غربية ماشي مغربية و ماتوقف حتى واحد لكن في الضفة المجاورة أي الريف العزيز كانوا فقط كايطالبو بمطالب إجتماعية إقتصادية وتم الزج ب أكثر من 1000 واحد بتهم واهية و لي لا علاقة لنا بالإنفصال وكذالك مدينة جرادة الناس سلميين و استافدو من الخطأ لي ترتاكب ف الريف و حملو الرايات لكن نفس السيناريو
آه على حال هذا الوطن
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9 - المهدي ب. الأحد 25 مارس 2018 - 12:54
العصى أمن عصا لا هوادة مع هوءلاء الخونة
يبدوا لنا. ان الحل الوحيد هو ترحيلهم الى المدن المغربية البعيدة عن الصحراء
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10 - الحقرة الأحد 25 مارس 2018 - 12:54
دون توقيف أحد منهم هادو انفصاليين نيشان قالولهم حنا ضد الوحدة الترابية المغربية بكل وصوخ و ما وقفو منهم حتى واحد ما دارولهم والو و لي هدر على خقه راه مسكين ياكل الدق آه يا بلاد الحقرة
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11 - MRE الأحد 25 مارس 2018 - 12:54
الصرامة
هؤلاء المغفلين لا يفقهون شيئاً مغرر بهم
الصرامة الصرامة ....
لا يعرفون مصلحتهم
ليروا كيف يتقدم المغرب
كيف صارت أقاليمنا الجنوبية
مؤسف أن نرى مثل هذه النماذج غالباً ما يكونوا مقرقبين
حسبنا الله في أعداء الوطن. كفانا الله شرهم حساد حاقدين حتى النخاع.
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12 - نممككك الأحد 25 مارس 2018 - 12:56
اعتقالات بالجملة الحسيمة جرادة مطالب خبزية صرفة مقابل شعاات ظد الوحدة الترابة مع اسثعما قنابل عاز خطرة قالاك استقلال القطاء ومحاظر الظابطة القظاءية طز
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13 - L.M الأحد 25 مارس 2018 - 12:59
دون توقيف أي أحد .. أظن أن الأعمال التي قاموا بها لا تستحق التوقيف أصلا ، لم نعد نفهم هذه المفارقات حتى في الساعة الإضافية لهم كلمتهم ؟؟!
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