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الرئيسية | حوادث | حريق يندلع بمحطة القطار وسط عاصمة الشاوية

حريق يندلع بمحطة القطار وسط عاصمة الشاوية

حريق يندلع بمحطة القطار وسط عاصمة الشاوية
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 25 مارس 2018 - 14:06

اندلع حريق بمحطة القطار في حي السماعلة بمدينة سطات، اليوم الأحد، أتى على بعض الوثائق والتجهيزات الإلكترونية وتسبب في تعطيل شبابيك الأداء، ومازالت أسبابه مجهولة تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإن كانت مصادر قريبة من الحادث ترجّح أن تعود إلى تماسّ كهربائي.

وبحسب مصادر هسبريس، فقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان للسيطرة على النيران، بعد قطع التيار الكهربائي عن مكاتب ومرافق المحطة.

وعادت حركة السير إلى استئناف نشاطها بعد توقّف قارب 50 دقيقة، بسبب اندلاع الحريق من جهة، والأشغال الجارية لتثنية الخط السككي وتجهيزه وفق معايير جديدة ومتطوّرة، من جهة أخرى.

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