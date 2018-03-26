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الرئيسية | حوادث | جمارك باب مليلية تحبط تهريب خمور وسلع‎

جمارك باب مليلية تحبط تهريب خمور وسلع‎

جمارك باب مليلية تحبط تهريب خمور وسلع‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 مارس 2018 - 06:35

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور المستقدمة من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

تفتيش العربة المرقمة بالمغرب مكّن من حجز 12 قنينة من نوع "ويسكي" و96 قنينة من "الجعة"، حيث كان يعتزم حاملها نقلها إلى مدينة الناظور.

وقد جرى إيقاف سائق السيارة، البالغ من العمر 60 سنة، وسُلّم إلى الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، بعد أن وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، حجزت العناصر الجمركية بالمعبر الحدودي سالف الذكر سيارتين محملتين بالمواد الغذائية المهربة من الثغر، حيث جرى حجزها.

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