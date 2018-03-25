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وفاة سائح إسباني بعد سقوطه في جبال توبقال
الأحد 25 مارس 2018 - 18:10
لفظ سائح من جنسية إسبانية، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة بعد سقوطه بإحدى منحدرات جبال توبقال نواحي مدينة مراكش.
وأوضح أحد المرشدين السياحيين، في حديث لهسبريس، أن الهالك قرر أمس السبت زيارة قمة "اكريش" التي ترتفع عن سطح البحر بـ4000 متر، بعدما انتهى من جولة بقمة أخرى رفقة زملاء له، وحين عودته سقط في منحدر وتوفي في الحين.
وأكد مصدر من الدرك الملكي لهسبريس أن القيادة الإقليمية والمندوبية الجهوية للصحة أرسلتا مروحية لنقل الهالك إلى مستودع الأموات.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر من الدرك الملكي والسلطات المحلية تمكنوا، بمساعدة المرشدين الجبليين، من تحديد مكان سقوط السائح السابق ذكره، وأن الجثة ستخضع بأمر من النيابة العامة لمدينة مراكش للتشريح الطبي.