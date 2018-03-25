انهيار سور سوق يرسل جرحى إلى مشفى بالمحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

اهتزت جماعة بني يخلف بمدينة المحمدية، اليوم الأحد، على وقع انهيار سور للسوق الأسبوعي؛ وهو ما خلّف إصابة عدد من الأشخاص إصابات بليغة.

وأدى هذا الانهيار في سور سوق "اللويزية"، الذي يتزامن مع اليوم الأحد، إلى تسجيل أربع إصابات، جرى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله.

كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بالنظر إلى كون اليوم الأحد يصادف السوق الأسبوعي باللويزية.

ووجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة من أجل الوصول إلى عين المكان من مدينة المحمدية، خاصة أن الطريق تكون مكتظة وتعرف احتلالا من لدن البائعين اليوم الأحد لها.

ولم يتسن للجريدة معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث، إلا بعض المصادر ذهبت إلى كون الأمر يتعلق بقوة الرياح التي جعلت السور ينهار ويخلف هذه الإصابات.