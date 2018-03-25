24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "إف بي أي" الأمريكية تعتقل مغربياً هارباً من العدالة منذ 16 سنة
- توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا
- مؤسس موقع فيسبوك يعتذر عن "خيانة الأمانة"
- حريق يندلع بمحطة القطار وسط عاصمة الشاوية
- طقس ربيعي في ربوع المملكة بداية من الاثنين
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار سور سوق يرسل جرحى إلى مشفى بالمحمدية
اهتزت جماعة بني يخلف بمدينة المحمدية، اليوم الأحد، على وقع انهيار سور للسوق الأسبوعي؛ وهو ما خلّف إصابة عدد من الأشخاص إصابات بليغة.
وأدى هذا الانهيار في سور سوق "اللويزية"، الذي يتزامن مع اليوم الأحد، إلى تسجيل أربع إصابات، جرى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله.
كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بالنظر إلى كون اليوم الأحد يصادف السوق الأسبوعي باللويزية.
ووجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة من أجل الوصول إلى عين المكان من مدينة المحمدية، خاصة أن الطريق تكون مكتظة وتعرف احتلالا من لدن البائعين اليوم الأحد لها.
ولم يتسن للجريدة معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث، إلا بعض المصادر ذهبت إلى كون الأمر يتعلق بقوة الرياح التي جعلت السور ينهار ويخلف هذه الإصابات.