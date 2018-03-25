إيقاف تسعة عناصر من شبكة إجرامية بالبيضاء‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الأحد، تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات وارتكاب اعتداءات جسدية عنيفة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المشتبه فيهم، بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة وفتاتان، جرى إيقافهم بعدما "أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة تورطهم في ترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها وارتكابهم لاعتداءات جسدية بمقابل مادي بناء على طلب وتحريض من أشخاص آخرين".

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن قد أسفرت عن حجز مبلغ 374.700 درهم من متحصلات العمليات الإجرامية، بالإضافة إلى 50 غراما من مخدر الكوكايين وكميات من مخدر الشيرا والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن حجز أصفاد مهربة من الخارج وعصي كهربائية صاعقة وخمسة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومسدسين بلاستيكيين، وكذا سيارتين خفيفتين.

وقد وُضع الموقوفون التسعة رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما لا تزال التحريات جارية، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.