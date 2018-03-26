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الرئيسية | حوادث | العثور على عصي ومصابيح صاعقة بسوق إنزكان

العثور على عصي ومصابيح صاعقة بسوق إنزكان

العثور على عصي ومصابيح صاعقة بسوق إنزكان
هسبريس من أكادير
الاثنين 26 مارس 2018 - 09:50

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع مصالح الأمن بالصويرة وإنزكان، من إيقاف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 و31 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج عصي كهربائية ومصابيح موصولة بجهاز صاعق.

وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المشتبه بهم بسوق "الثلاثاء" بإنزكان، بعد ورود معلومات تفيد بأن صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية يروج معدات محظورة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش، التي أنجزت بمحل المشتبه به وبمستودع سري، أسفرت عن حجز 132 قطعة من العصي الكهربائية والمصابيح الصاعقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، وضمنهم وسيطان، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر تلك الأشياء المحظورة.

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