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الشرطة تحقق في مواجهة عنيفة بـ"الماكينة"
الاثنين 26 مارس 2018 - 11:10
فتحت عناصر الأمن التابعة للدائرة السادسة بمراكش، مساء الأحد، تحقيقا أوليا حول مواجهة عنيفة وقعت بشارع المكينة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بين حرفي وشاب في مقبل العمر.
وإثر علمها بخبر المواجهة، حلت عناصر الأمن بمكان الحادث، وباشرت تحرياتها في الموضوع، فيما نقل المعتدى عليه إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه المواجهة العنيفة أدت إلى إصابة الشاب بجرح غائر في عنقه، بعدما تلقى ضربة بمنشار من طرف الحرفي، مضيفة أن المعتدي لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.