24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "إف بي أي" الأمريكية تعتقل مغربياً هارباً من العدالة منذ 16 سنة
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
- توقيف رئيس إقليم كتالونيا السابق عند دخول ألمانيا
- مؤسس موقع فيسبوك يعتذر عن "خيانة الأمانة"
- "أمستردام المغرب" .. شوارع تارودانت تضيق بآلاف الدراجات الهوائية
المواعيد والتجهيزات تعيق علاج المرضى في "سبيطار الكدية" بسطات (5.00)
- ندوة حول "حركات التحرر" تجلب هجوم جنوب إفريقيا على المغرب - (70)
- ثنائية بنعطية وداكوستا تثير القلق .. وأزمة الظهير الأيسر تستفحل - (66)
- تفجير "بوطات" ورشق أمنيين في احتجاج بالداخلة - (65)
- السخرية ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض" - (48)
- اكتشاف تافوغالت يعيد نقاش "سكان المغرب الأولون" إلى الواجهة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف قاتل حارس سيارات حرقا وسط طنجة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة من إيقاف متورط في جريمة قتل حارس ليلي بحومة فريشة بمدشر العوامة.
الأبحاث التي أجريت من قبل الشرطة مكنت من تحديد ملامح شخصين ظهرا في فيديوهات قرب مكان الحادثة، حيث تم التوصل إلى هوية منفذي الجريمة، وتم توقيف أحدهما رفقة شقيقه.
وقد اعترف الموقوف بجريمته، حيث أوضح أنه قام رفقة أحد أصدقائه بإحراق كوخ الحارس الليلي، مشيرا إلى أنهما لم ينتبها إلى وجوده داخله، مما تسبب في إصابته بحروق أودت بحياته.
الجاني البالغ من العمر 32 سنة، ارتكب جريمته بعدما نشب خلاف بينه وبين الضحية بسبب خلاف حول الاشتغال بمكان لركن السيارات.
وقد تم وضع الجاني رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه البالغ من العمر ثلاثين سنة.