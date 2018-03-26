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الرئيسية | حوادث | إيقاف قاتل حارس سيارات حرقا وسط طنجة

إيقاف قاتل حارس سيارات حرقا وسط طنجة

إيقاف قاتل حارس سيارات حرقا وسط طنجة
هسبريس من طنجة
الاثنين 26 مارس 2018 - 10:05

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة من إيقاف متورط في جريمة قتل حارس ليلي بحومة فريشة بمدشر العوامة.

الأبحاث التي أجريت من قبل الشرطة مكنت من تحديد ملامح شخصين ظهرا في فيديوهات قرب مكان الحادثة، حيث تم التوصل إلى هوية منفذي الجريمة، وتم توقيف أحدهما رفقة شقيقه.

وقد اعترف الموقوف بجريمته، حيث أوضح أنه قام رفقة أحد أصدقائه بإحراق كوخ الحارس الليلي، مشيرا إلى أنهما لم ينتبها إلى وجوده داخله، مما تسبب في إصابته بحروق أودت بحياته.

الجاني البالغ من العمر 32 سنة، ارتكب جريمته بعدما نشب خلاف بينه وبين الضحية بسبب خلاف حول الاشتغال بمكان لركن السيارات.

وقد تم وضع الجاني رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه البالغ من العمر ثلاثين سنة.

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