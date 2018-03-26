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الرئيسية | حوادث | أمن مليلية يوقف مغربيين مطلوبين للعدالة الألمانية

أمن مليلية يوقف مغربيين مطلوبين للعدالة الألمانية

أمن مليلية يوقف مغربيين مطلوبين للعدالة الألمانية
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 26 مارس 2018 - 00:45

ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني، المرابطة بمعبر "بني انصار" بمليلية المحتلة، القبض على مواطنين مغربيين مطلوبين من قبل العدالة الألمانية، أحدهما متورط في تهمة تتعلق بتهريب مخدر الكوكايين، والآخر بسبب انتمائه المزعوم إلى منظمة تنشط في السرقة والسطو باستعمال العنف.

وأوضحت الهيئة العليا للأمن بالمدينة السليبة أن إخضاع وثائق الموقوفين لعملية المراقبة والتفتيش أثبت أنهما موضوع مذكرة بحث وإيقاف، بناء على قاعدة معطيات لمكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمهما إلى السلطات الألمانية فور الانتهاء من التحقيق معهما.

وكالة الأنباء "أوروبا بريس" قالت إن علامات الخوف والتوتر كانتا باديتين على الفارين من العدالة الألمانية، الأمر الذي دفع عناصر الأمن إلى التأكد من هويتيهما عبر تفحص وثائقهما الشخصية، موضحة أنه سيتم تسليمهما في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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