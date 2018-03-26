24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/03/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
- "أمستردام المغرب" .. شوارع تارودانت تضيق بآلاف الدراجات الهوائية
- الاشتغال في القطاع الخاص يشد الحبل بين الوزير الدكالي والأطباء
- طرد "متعاقد" من التدريس يغضب زملاءه بزاكورة
- "الغزالة" تتوسط بين السلطات ومحتجي جرادة .. ويساريون يتظاهرون
تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)
- أسماء لمرابط: سأواصل أبحاثي حرّة بعدما غادرت "رابطة العلماء" - (95)
- اكتشاف تافوغالت يعيد نقاش "سكان المغرب الأولون" إلى الواجهة - (89)
- ندوة حول "حركات التحرر" تجلب هجوم جنوب إفريقيا على المغرب - (75)
- السخرية ترافق تكريم صورة "بوتفليقة المريض" - (49)
- مغاربة فرنسا يضعون أيديهم على قلوبهم بعد حادث تولوز الإرهابي - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع شاب غرقا في صهريج ماء بمنطقة "الفايجة"
الاثنين 26 مارس 2018 - 18:15
لقي شاب في عقده الثاني مصرعه غرقا في صهريج مائي مخصص لسقي ضيعة فلاحية متواجدة بمنطقة الفايجة ضواحي مدينة زاكورة.
وحسب مصادر هسبريس فإن المفارق للحياة كان يقطن رفقة أسرته بـ"اسرير نلمشان"، وسط مدينة زاكورة، وقصد الصهريج رغبة في السباحة قبل أن يلقى حتفه غرقا.
الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، إذ انتقلت إلى مكانه، حيث تم انتشال جثة الضحية وتوجيهها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لزاكورة.
وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا تمهيديا للوقوف على أسباب وظروف مصرع الشاب غرقا؛ وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.