مصرع شاب غرقا في صهريج ماء بمنطقة "الفايجة"

محمد آيت حساين

لقي شاب في عقده الثاني مصرعه غرقا في صهريج مائي مخصص لسقي ضيعة فلاحية متواجدة بمنطقة الفايجة ضواحي مدينة زاكورة.

وحسب مصادر هسبريس فإن المفارق للحياة كان يقطن رفقة أسرته بـ"اسرير نلمشان"، وسط مدينة زاكورة، وقصد الصهريج رغبة في السباحة قبل أن يلقى حتفه غرقا.

الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، إذ انتقلت إلى مكانه، حيث تم انتشال جثة الضحية وتوجيهها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لزاكورة.

وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا تمهيديا للوقوف على أسباب وظروف مصرع الشاب غرقا؛ وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.