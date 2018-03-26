24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. حريق يندلع بمحطة القطار وسط عاصمة الشاوية (5.00)

  2. "الجيش الملكي" يفكر في الاستعانة بخدمات عموتة (5.00)

  3. تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)

  4. سحر الطبيعة يخفي معاناة قرى على ضفاف بحيرة سد الوحدة (5.00)

  5. أسماء المرابط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | انتحال صفة و"مصابيح صاعقة" توقف 8 أشخاص

انتحال صفة و"مصابيح صاعقة" توقف 8 أشخاص

انتحال صفة و"مصابيح صاعقة" توقف 8 أشخاص
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 مارس 2018 - 13:15

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن عناصر الشرطة بكل من مدن الصويرة وأكادير ومكناس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص، في عمليتين متفرقتين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في مصابيح يدوية موصولة بصاعق كهربائي، وانتحال صفة ينظمها القانون.

وذكر بلاغ للمديرية أن العملية الأولى، التي شاركت فيها عناصر أمنية من الصويرة وأكادير، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص كانوا يعرضون مصابيح مزودة بصاعق كهربائي في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، حيث تم العثور بحوزتهم على 132 وحدة من هذه المصابيح، وذلك بعدما تم ضبطها في عمليات تفتيش بمحلات تجارية بكل من إنزكان وأورير.

العملية الثانية باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومكنت بدورها من توقيف 4 مشتبه فيهم، أحدهم كان ينتحل صفة شرطي لتسهيل عملية الترويج، كما أسفرت عن حجز 68 مصباحا كهربائيا من نفس النوع موصولا بأداة صاعقة.

الـDGSN أكدت الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر الحصول على هذه الأجهزة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكذا تحديد هويات جميع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في جلب وحيازة وترويج هذه المصابيح الصاعقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.