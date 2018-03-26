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الرئيسية | حوادث | شرطة القصر الكبير تنهي نشاط مروج ممنوعات‎

شرطة القصر الكبير تنهي نشاط مروج ممنوعات‎

شرطة القصر الكبير تنهي نشاط مروج ممنوعات‎
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 26 مارس 2018 - 23:10

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير من توقيف مروج ممنوعات من ذوي السوابق القضائية، كان موضوع مذكرات بحث وطنية.

الموقوف، المدعو "يوسف.ع"، والذي يبلغ من العمر 32 سنة، ويقطن بحي السلام، كان يروج جميع أنواع الممنوعات بالمنطقة، قبل أن ينتقل مضطرا بعد محاصرة نشاطه إلى دوار أولاد حميد، إلى أن تم توقيفه وحجز كمية من المخدرات وأقراص الهلوسة وكبسولات كوكايين ومبلغ مالي وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء بغرفة يكتريها.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة لمتابعته بالمنسوب إليه.

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