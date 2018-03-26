24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "أمستردام المغرب" .. شوارع تارودانت تضيق بآلاف الدراجات الهوائية (5.00)

  2. "الجيش الملكي" يفكر في الاستعانة بخدمات عموتة (5.00)

  3. تأخر تقرير العثماني وجطو يُسقط "وكالات الاستثمار" في الانتظار (5.00)

  4. "الإرْث" كمُشْكلة زائفة لإخْفاء واقع اللَّامُساواة الهَيْكليّة! (5.00)

  5. سحر الطبيعة يخفي معاناة قرى على ضفاف بحيرة سد الوحدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شقيقة متهمة بقتل فرنسي تكشف معطيات جديدة

شقيقة متهمة بقتل فرنسي تكشف معطيات جديدة

شقيقة متهمة بقتل فرنسي تكشف معطيات جديدة
هسبريس من مراكش
الاثنين 26 مارس 2018 - 20:20

تقدمت أسرة الممرضة "أحلام"، المتهمة الرئيسية في عملية القتل البشعة التي راح ضحيتها السائح الفرنسي جاكي مورو، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإعادة فتح التحقيق من جديد في هذه القضية المعروضة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية يوم 10 أبريل المقبل، بعد المعطيات الجديدة التي ظهرت في الملف.

وحسب أسرة أحلام، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، فإن ثلاثة أجانب هم المتورطون الحقيقيون في قضية قتل وتقطيع جثة السائح الفرنسي إلى أشلاء قبل التخلص منها في حاويات للقمامة، لدوافع انتقامية، مشيرة إلى التهديدات بالتصفية الجسدية التي تعرضت لها أحلام، وبتصفية جميع أفراد عائلتها، في حالة كشفها الفاعلين الحقيقيين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن دفاع المتهمة الرئيسية في هذه القضية أكد خلال إحدى مرافعاته في جلسة المحاكمة الأخيرة أن إفادات الشهود تبين أن الضحية تعرض للضرب والتعنيف قبل قتله، موضحا أن هذه المعطيات تتعارض تماما مع ادعاءات المتهمة التي أكدت أنه حاول التحرش بها وممارسة الجنس عليها ما جعلها تدفعه إلى الخلف ليسقط وترتطم مؤخرة رأسه بمزهرية مكسورة ويلفظ أنفاسه.

وأضافت المصادر نفسها أن دفاع المتهمة أحلام تساءل أمام رئيس جلسة المحاكمة كيف يمكن لفتاة مزدادة سنة 1998، في إشارة إلى المتهمة، ويقل وزنها عن 50 كيلوغراما، أن تتورط في مقتل شخص يزن أزيد من 80 كيلوغراما، وتقطع جثته بواسطة سكاكين صغيرة ومنشار خشبي في ظرف ساعة.

ويتابع في هذه القضية ثلاثة متهمون؛ هم ممرضة وعشيقها الجندي وصديقتها المدلكة، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل جناية القتل وتشويه جثة والتمثيل بها ومحاولة إخفائها والمشاركة في كل ذلك، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.