شقيقة متهمة بقتل فرنسي تكشف معطيات جديدة

هسبريس من مراكش

تقدمت أسرة الممرضة "أحلام"، المتهمة الرئيسية في عملية القتل البشعة التي راح ضحيتها السائح الفرنسي جاكي مورو، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإعادة فتح التحقيق من جديد في هذه القضية المعروضة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية يوم 10 أبريل المقبل، بعد المعطيات الجديدة التي ظهرت في الملف.

وحسب أسرة أحلام، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، فإن ثلاثة أجانب هم المتورطون الحقيقيون في قضية قتل وتقطيع جثة السائح الفرنسي إلى أشلاء قبل التخلص منها في حاويات للقمامة، لدوافع انتقامية، مشيرة إلى التهديدات بالتصفية الجسدية التي تعرضت لها أحلام، وبتصفية جميع أفراد عائلتها، في حالة كشفها الفاعلين الحقيقيين.

وأوضحت مصادر هسبريس أن دفاع المتهمة الرئيسية في هذه القضية أكد خلال إحدى مرافعاته في جلسة المحاكمة الأخيرة أن إفادات الشهود تبين أن الضحية تعرض للضرب والتعنيف قبل قتله، موضحا أن هذه المعطيات تتعارض تماما مع ادعاءات المتهمة التي أكدت أنه حاول التحرش بها وممارسة الجنس عليها ما جعلها تدفعه إلى الخلف ليسقط وترتطم مؤخرة رأسه بمزهرية مكسورة ويلفظ أنفاسه.

وأضافت المصادر نفسها أن دفاع المتهمة أحلام تساءل أمام رئيس جلسة المحاكمة كيف يمكن لفتاة مزدادة سنة 1998، في إشارة إلى المتهمة، ويقل وزنها عن 50 كيلوغراما، أن تتورط في مقتل شخص يزن أزيد من 80 كيلوغراما، وتقطع جثته بواسطة سكاكين صغيرة ومنشار خشبي في ظرف ساعة.

ويتابع في هذه القضية ثلاثة متهمون؛ هم ممرضة وعشيقها الجندي وصديقتها المدلكة، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل جناية القتل وتشويه جثة والتمثيل بها ومحاولة إخفائها والمشاركة في كل ذلك، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.