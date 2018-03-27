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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف مروجا للحشيش بمدينة شفشاون‬

الشرطة توقف مروجا للحشيش بمدينة شفشاون‬

الشرطة توقف مروجا للحشيش بمدينة شفشاون‬
هسبريس من وزان
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 06:18

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بشفشاون من إيقاف شخص أربعيني، وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا على شكل كبسولات.

وحسب مصدر أمني، فإن إيقاف المشتبه فيه، الذي ينحدر من تلمبوط الواقعة بضواحي المدينة الجبلية، جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفّرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

المصدر نفسه أضاف لهسبريس أن عملية تفتيش الشخص الموقوف، وهو صاحب سوابق عدلية، مكّنت من حجز كمية من مخدر الشيرا قدرت بـ3 كيلوغرامات.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة بالإضافة إلى سلاح أبيض، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل أن يحال صباح اليوم الاثنين على النيابة العامة المختصة.

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