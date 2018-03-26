سيارة تَصدم قطار فائق السرعة بمدينة أصيلة

هسبريس - محمد الراجي

حادث جديد شهده أحد الممرات المحروسة على سكة القطار في شمال المملكة، فبعد الحادث الذي خلّف مصرع ستة أشخاص منذ أسابيع ضواحي مدينة طنجة، وقع حادث جديد صباح اليوم، في مدخل محطة أصيلة، حيث صدَمتْ سيارة قطارا فائق السرعة TGV.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ سبب الحادث يعود إلى عدم احترام سائق السيارة تعليمات عبور الممرّ المحروس؛ وهو ما أدّى إلى اصطدامه بالقطار فائق السرعة الذي يخضع للتجريب، حيث تهشمّت واجهة السيارة، في حين تعرضت مقدمة القطار لخدوش، ولمْ يُعرف ما إنْ كان الحادث قد خلف إصابات.

وقال مصدر لهسبريس إنَّ الحادث أحيط بتكتّم، خاصة أنّه يأتي بعد الحريق الذي شبَّ في محطة القطار بسطات أمس، مشيرا إلى أنَّ القطار كان على متْنه طاقم القيادة، فضلا عن مسؤول تابع لمراقبة التجارب.