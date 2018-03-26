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الرئيسية | حوادث | سيارة تَصدم قطار فائق السرعة بمدينة أصيلة

سيارة تَصدم قطار فائق السرعة بمدينة أصيلة

سيارة تَصدم قطار فائق السرعة بمدينة أصيلة
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 26 مارس 2018 - 17:10

حادث جديد شهده أحد الممرات المحروسة على سكة القطار في شمال المملكة، فبعد الحادث الذي خلّف مصرع ستة أشخاص منذ أسابيع ضواحي مدينة طنجة، وقع حادث جديد صباح اليوم، في مدخل محطة أصيلة، حيث صدَمتْ سيارة قطارا فائق السرعة TGV.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ سبب الحادث يعود إلى عدم احترام سائق السيارة تعليمات عبور الممرّ المحروس؛ وهو ما أدّى إلى اصطدامه بالقطار فائق السرعة الذي يخضع للتجريب، حيث تهشمّت واجهة السيارة، في حين تعرضت مقدمة القطار لخدوش، ولمْ يُعرف ما إنْ كان الحادث قد خلف إصابات.

وقال مصدر لهسبريس إنَّ الحادث أحيط بتكتّم، خاصة أنّه يأتي بعد الحريق الذي شبَّ في محطة القطار بسطات أمس، مشيرا إلى أنَّ القطار كان على متْنه طاقم القيادة، فضلا عن مسؤول تابع لمراقبة التجارب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - halim الاثنين 26 مارس 2018 - 17:19
واش كاين شي بلاد في العالم فيها TGV تمر في سكته سيارات وعربات و راجلون؟
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17
2 - السوسي الاثنين 26 مارس 2018 - 17:20
اودي اودي على تي حي في ديال آخر زمان سكة قطار فائقة السرعة تكون الممرات تحت الأرض والراجلين معلقة وليست مثل هده الفضائح شوهتو تي حي في
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3 - abdou الاثنين 26 مارس 2018 - 17:21
هاليكالت شوافة واش حنا ديال قطار كيمشي ب 360 كلومثر في الساعة في بلد الناس مازال كيموتو فيه بالجوع ضياع ميزانية الشعب فالخوا الخاوي
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4 - ittou الاثنين 26 مارس 2018 - 17:25
كان عليهم احداث طرق خاصة بالقطارات تحت الارض او عبر قناطر مرتفعة عن الارض لحفظ سلامات مستعملي هده الطرق .ولا بقات غير فقطار فايق السرعة وجد ليه فين ادير هده السرعة
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5 - mghribi الاثنين 26 مارس 2018 - 17:28
عليكم بالحمير و البغال لتركبوها و زينة اش داكم لشي تكنولوجيا
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6 - الحر حر ولو شكى ضيم الأيام الاثنين 26 مارس 2018 - 17:28
مع الأسف، يوجد في مغربنا الحبيب بشر يجب إعادة تكريره من جديد، أملا في أن يتحقق مستحيل المستحيلات وهو أن يتغر إلى الأحسن وليس إلى الأسوء.
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7 - Toxique الاثنين 26 مارس 2018 - 17:29
وش هدي العين ليجات فTGV او حنا كشعب مزال موصلناش لواحد المستوى نتا ع الوعي باش يكون عندنا TGV.
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8 - Mohammed الاثنين 26 مارس 2018 - 17:30
يبدو القطار من شكل الخدوش كأنه سيارت داسيا . القطار العادي يصدم أي شيء و لايحدت له شيء و لا يترك أحياءً . الله يستر .
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9 - hassan الاثنين 26 مارس 2018 - 17:33
هاداك القطار تشرى ب 30 مليار سنتيم للقاطرة فكم يا ترى تبلغ قيمة تأمينه ! بارشوك بوحدو ساوي مليار سنتيم ههه.. كنتصور هاد ال tgvغادي جاي خاوي نظرا لضعف الطلب و تمن التدكرة المرتفع.. واش دارو شي دراسة جدوى و لا غير كنقلبو على الزواق بفلوس الضرائب..
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10 - مرزان الاثنين 26 مارس 2018 - 17:33
باين العربون من هاد التجاريب، النهار اخدم ابدا اشرشم فعباد الله، هذا يدل على غياب سياسة السلامة في مشاريع oncf.


الله ادير التويل الخير اوصافي
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11 - برتمين الاثنين 26 مارس 2018 - 17:33
ها اللي ما عيينا نقولوه من شحال هادي ،حنا مازال بعاد عاى التيجيفي في بلاد المفارقات،اش خاصك العريان الخاتم امولاي،واش الترامواي كيسير ب40-50 في الساعة ومايدوزش نهار بدون حادتة.،،،كيفاش مع قطار فائق السرعة ،من خروجو من طنجة وهو يجمع في السيارات وعباد الله حتى يوصل،لاننا ماعندناش تربية طرقية وسككية.
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12 - ali الاثنين 26 مارس 2018 - 17:36
انا بعدا مابقيت نفهم والو واش هاد تران غادي يبقى ديما يقتل عباد الله ديري لعكر فوق لخنون اه هادي تاهيا رآها مزيانا نزينو بيها لملف ديال 2026 شحال هادي كان لملف فيه غير تصاور دبا لا راه ولا عندنا تران تيقتل الناس لا حولا ولا قوة الا بالله
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13 - Abdelghani الاثنين 26 مارس 2018 - 17:37
شر البلية مايضحك ... هاذ الشي غير تجريب ... نهار يطلقوه يخدم غادي يقتل نصف الشعب ... خصوصا ف الصيف حيث يكثر السياح الذين لا يعرفون جيدا المناطق و ماتحمله من مفاجآت ... على مكتب السكك الحديدية أن يفكر جيدا و كثيرا في مشروعه هذا خصوصا في دولة متخلفة و اﻷميين يشكلون اﻷغلبية
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