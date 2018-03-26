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الرئيسية | حوادث | قتيل و4 جرحى في حادثة سير ضواحي أبا محمد

قتيل و4 جرحى في حادثة سير ضواحي أبا محمد

قتيل و4 جرحى في حادثة سير ضواحي أبا محمد
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 26 مارس 2018 - 22:05

لقي سائق دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) مصرعه في حادثة سير وقعت اليوم الاثنين قرب قنطرة اجبارة على الطريق الرابطة بين قرية ابا محمد ومولاي بوشتى الخمار، فيما أصيب أربعة أشخاص، هم زوجة الهالك ووالدته وصهريه، كانوا برفقته على متن الدراجة النارية المذكورة، بجروح وصفت بالخفيفة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن انقلاب الدراجة النارية ثلاثية العجلات بعد أن فقد السائق (م.م) السيطرة عليها في منعرج خطير، موردة أن الهالك كان قد أنهى للتو عقد قرانه بمركز القاضي المقيم بقرية ابا محمد على خطيبته التي تقيم بدوار البريدية، التابع لجماعة مولاي بوشتى، وكان في طريق عودته، رفقة والدته وزوجته وصهريه، إلى منزل عائلة زوجته.

وبينما قدمت الإسعافات الضرورية لجميع الجرحى بالمركز الصحي لقرية ابا محمد، نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأعدت مصالح الدرك الملكي لسرية قرية ابا محمد، التي هرعت إلى موقع الحادث رفقة سيارة للإسعاف، محضرا حول هذه الحادثة التي حولت فرحة عقد قران إلى مأتم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - romario الاثنين 26 مارس 2018 - 22:29
انا لله وانا اليه راجعون
سبحان الله الله قادر على كلشي
حالة صعيبة الله اصبرهم
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