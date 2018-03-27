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الرئيسية | حوادث | مفتش شرطة يستعمل الرصاص بسيدي يحيى الغرب

مفتش شرطة يستعمل الرصاص بسيدي يحيى الغرب

مفتش شرطة يستعمل الرصاص بسيدي يحيى الغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 11:40

اضطر مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بسيدي يحيى الغرب، اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في محاولة لتحييد الخطر الناجم عن ثمانية أشخاص، كانوا في حالة سكر ويتبادلون الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، مما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم، حسب المعلومات الأولية للبحث، دخلوا في شجار بواسطة السلاح الأبيض نتيجة حالة السكر التي كانوا عليها، قبل أن يحاولوا تعقب بعضهم إلى ديمومة الشرطة، وهو ما اقتضى إطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من توقيف 3 مشتبه فيهم، بينما تم نقل شخص رابع إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعدما تبين أنه أصيب في ظهره نتيجة تبادل الضرب والجرح.

وأضاف البلاغ أنه "تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابو علي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 11:49
لا يجب اطلاق رصاصة تحذيرية في السماء بل يجب ان تتطلق الرصاصة التحذيرية في الفخذ او في الكثف لكي تكن عبرة للاخرين لماذا نضيع السلاح من اجل التحذير بل يجب تكون الفائدة اكثر
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