حوادث السير تحصد أرواح 18 شخصا بمدن المغرب

هسبريس - و.م.ع

لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 1685 آخرون بجروح، إصابة 83 منهم بليغة، في 1283 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 46 ألف و666 مخالفة، وأنجزت 15 ألف و883 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و783 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و691 ألف و850 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 6024 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9684 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 175 مركبة.