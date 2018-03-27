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الرئيسية | حوادث | إتلاف مخدرات بقيمة 320 مليون درهم بالبيضاء

إتلاف مخدرات بقيمة 320 مليون درهم بالبيضاء

إتلاف مخدرات بقيمة 320 مليون درهم بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 19:05

تحت إشراف النيابة العامة للدار البيضاء، تم اليوم الثلاثاء، على مستوى مطرح النفايات بمديونة، إتلاف وحرق كمية مهمة من المخدرات الصلبة والخفيفة، قدرت قيمتها الاجمالية بحوالي 320 مليون و865 ألف و 260 درهم.

وأكد المدير الاقليمي للجمارك بالنواصر، البشير فاضل، في تصريح صحفي، أن هذه المواد الممنوعة تم حجزها خلال السنتين الفارطتين بنقطة عبور المسافرين بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء.

وأوضح أن هذه الكمية المحجوزة من قبل مصالح الجمارك وبتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية تشمل أساسا 320 كلغ من الكوكايين و95 كلغ من مادة الكيف و13 كلغ من مخدر الشيرا و522 خرطوشة سجائر من مختلف الانواع ،فضلا عن 440 كلغ من مادة المعسل المستعمل في شرب الشيشا.

من جانبه، أبرز النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، حميد فرح، أن ضبط هذه البضاعة الممنوعة هو ثمرة الجهود المبذولة من قبل عناصر إدارة الجمارك بمعية مختلف الأجهزة الامنية بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، وذلك سعيا منهم في محاربة المخدرات ومختلف مظاهرة الجريمة العابرة للقارات.

وأضاف أن عملية الاتلاف والحرق تمت اليوم وفقا لما هو منصوص عليه في المسطرة الجنائية بحضور كافة العناصر المعنية، ويتعلق الأمر بلجنة مختلطة مكونة أساسا من ممثلين عن النيابة العامة ، وإدارة الجمارك ، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والسلطة المحلية، والوقاية المدنية و قسم حفظ الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - intidam الثلاثاء 27 مارس 2018 - 19:22
موحال واش هو نيت لو صحيح لو لم يشعلون فيه النار والناس تستنشق رائحته أنا بعدا والله منصدقها
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2 - أبو جنات الثلاثاء 27 مارس 2018 - 19:32
هد الفيلم قديم لن يصدقه الناس......نحن في حاجة ماسة و ملموسة أيضا يعني مثلا ربورطاج مطول عن تلك البضاعة من أين جاءت إلى أين كانت داهبة من يقف وراء ذالك الطرق التي سلكتها و من كان يحملها مثلا شاحنة قطار.......مثلا........الأشخاص المتهمون أيضا بوجوه مكشوفة.....هنا يمكن أن نقول أن الأمور على الطريق الصحيح......لكن أن يأتون بصورة به دركي و نار مشتعلة ويقال تم إحراق أطنان من المخدرات فأنا شخصيا لا أصدق الأمر......والسلام عليكم
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