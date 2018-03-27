إتلاف مخدرات بقيمة 320 مليون درهم بالبيضاء

هسبريس من الرباط

تحت إشراف النيابة العامة للدار البيضاء، تم اليوم الثلاثاء، على مستوى مطرح النفايات بمديونة، إتلاف وحرق كمية مهمة من المخدرات الصلبة والخفيفة، قدرت قيمتها الاجمالية بحوالي 320 مليون و865 ألف و 260 درهم.

وأكد المدير الاقليمي للجمارك بالنواصر، البشير فاضل، في تصريح صحفي، أن هذه المواد الممنوعة تم حجزها خلال السنتين الفارطتين بنقطة عبور المسافرين بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء.

وأوضح أن هذه الكمية المحجوزة من قبل مصالح الجمارك وبتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية تشمل أساسا 320 كلغ من الكوكايين و95 كلغ من مادة الكيف و13 كلغ من مخدر الشيرا و522 خرطوشة سجائر من مختلف الانواع ،فضلا عن 440 كلغ من مادة المعسل المستعمل في شرب الشيشا.

من جانبه، أبرز النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، حميد فرح، أن ضبط هذه البضاعة الممنوعة هو ثمرة الجهود المبذولة من قبل عناصر إدارة الجمارك بمعية مختلف الأجهزة الامنية بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، وذلك سعيا منهم في محاربة المخدرات ومختلف مظاهرة الجريمة العابرة للقارات.

وأضاف أن عملية الاتلاف والحرق تمت اليوم وفقا لما هو منصوص عليه في المسطرة الجنائية بحضور كافة العناصر المعنية، ويتعلق الأمر بلجنة مختلطة مكونة أساسا من ممثلين عن النيابة العامة ، وإدارة الجمارك ، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والسلطة المحلية، والوقاية المدنية و قسم حفظ الصحة.