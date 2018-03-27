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كُتّاب وآراء
شاب يحاول اغتصاب فتاة وسط الشارع العام
انتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شابا يغتصب فتاة في سن المراهقة، ويمرغها في الأرض، فيما يهم صديق له بتصوير فيديو الواقعة، دون أدنى تدخل.
الفيديو يظهر الفتاة في مكان خلاء تصرخ طالبة النجدة وتصيح بعبارة "واش معندكش ختك"، دون أن يتمكن أحد من إنقاذها وإبعاد الشاب عنها، قبل أن يلوذ "الذئب البشري" بالفرار من مكان الجريمة.
وينضاف الفيديو التوثيقي إلى مجموعة من الفيديوهات السابقة، التي رصدت مجموعة من الاعتداءات الجنسية التي كان ضحيتها شابات وتلميذات في مختلف المرافق العمومية، كان آخرها ما عرف بـ"فتاة الطوبيس" في مدينة الدار البيضاء.
وفي أول رد فعل مدني، وصفت الشبيبة المدرسية، في بيان لها، الواقعة بالمقززة والتي لا تبعث على الأمان والطمأنينة بقدر ما تنذر بخطورة الأوضاع في محيط بعض المؤسسات التعليمية التي تشيد بعيدا عن الأحياء والمداشر وعن السكان.
ودعا البيان ذاته السلطات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومباشر في الموضوع واتخاذ كافة المساطر القانونية اللازمة لمعاقبة الجناة ورد الاعتبار إلى الفتاة الضحية وتوفير وسائل الاستشفاء والدعم النفسي والجسدي لها ولذويها.
وطالب البيان ذاته السلطات المعنية بقطاع الطفولة بسن قوانين زجرية وإجراءات تحسيسية، للحد من ظواهر العنف والإجرام والتعرض والسرقة في محيط المؤسسات التعليمية وغيره.
ودخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط من خلال إجرائها مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكة الإنترنيت، مدته 55 ثانية، يظهر فيه شخص في العشرينيات من عمره وهو بصدد محاولة نزع ملابس فتاة تحت الإكراه، بينما يقوم شخص ثالث بتوثيق تلك الأفعال الإجرامية باستعمال كاميرا رقمية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
لابد من تطبيق اقصى العقوبات في مثل هاته الحالات
الغريب في الأمر أن القضاء إذا أصدر حكما رادعا على هذا المجرم سنجد بعض الأبواق تدافع عليه أو تستقبله عند خروجه من السجن استقبال الأبطال كما استقبلوا التلميذ المجرم الذي "شرمل" أستاذته
لنا و لك الله يا أختاه
يجب أن تتم توعية شبابنا من الناحية الجنسية فرؤيتهم للأنثى على أنها عبار عن جوف لتفريغ كُبتهم لهي طامة !!!
ويجب أن تتم معاقبته دون أي رحمة .
وقمة التناقض أنك ستجد ذاك الفتى لا يحب من ينظر لأخته فقط !!! لكنه يود ان يتحرش ويلمس ... مع بنات الغير !!!
حقا هذه الطبيعة أنجبت أحقر الناس
والله اذا لم يتدارك المغاربة ابناءهم بالتربية والامن بالزجر لسوف نصبح بعد عشرين سنة امام جيل غريب فاقد لكل الهويات والقيم الانسانية الراقية
الحمد الله على نعمة يوتوب لفضح هذا الانحطاط الحيواني لان هذه البنت كانت ستسب و تشتم و تسمى عاهرة لولا هذا الفيديو
و بالطبع فهذا الشاب المريض عقليا فجزاؤه هو الخصي (castration)
سي الحموشي المرجو اتخاذ اصقى العقوبات. خليه عبرة لمن يعتبر.
ما بدا لي ان المكان خالي وبعيد جدا من السكان والمارة لان صراخ الفتاة يكاد يسمع من مئات الامتار ان لم يكن كيلومتر لان المنطقة خالية.هناك احتمالين اما تكون في منطقة ريفية او ان الفتاة تجمعها علاقة بالمعتدي ودهبت معه بارادتها وغالبا ما نلاحض شباب يختلون بصديقاتهم في الخلاء ..وفي نهاية الفيديو تقول له نهضرو صافي نهضرو
طبيعي حين يستبيح المجرمون اموال وممتلكات الناس ويصبح التشرميل ظاهرة عادية ان تتطور الجريمة في المغرب الى الاغتصاب...كيف لا والأسرة تخلت عن مسؤوليتها في التربية والمدرسة فقدت هيبتها وظهور شرذمة من قطاع الطرق وأشباه البشر يجهرون جرائمهم في كل حي وزقاق...
من يحمي ابناءنا من هذه الجرذان...لم تعد السجون تخيفهم ولا الأحكام العقابية تؤدبهم..
صرخة التلميذة هي صرخة مجتمع في خطر!
للمخدرات
يجب تنفيذ عقوبة الاعدام في حالة الاغتصاب
سبق و ان أكدت هذا الطلب و هذا الملتمس يجب الابقاء على عقوبة الاعدام في حالة القتل او الاغتصاب