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الرئيسية | حوادث | شاب يحاول اغتصاب فتاة وسط الشارع العام

شاب يحاول اغتصاب فتاة وسط الشارع العام

شاب يحاول اغتصاب فتاة وسط الشارع العام
هسبريس - نورالدين إكجان
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:14

انتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شابا يغتصب فتاة في سن المراهقة، ويمرغها في الأرض، فيما يهم صديق له بتصوير فيديو الواقعة، دون أدنى تدخل.

الفيديو يظهر الفتاة في مكان خلاء تصرخ طالبة النجدة وتصيح بعبارة "واش معندكش ختك"، دون أن يتمكن أحد من إنقاذها وإبعاد الشاب عنها، قبل أن يلوذ "الذئب البشري" بالفرار من مكان الجريمة.

وينضاف الفيديو التوثيقي إلى مجموعة من الفيديوهات السابقة، التي رصدت مجموعة من الاعتداءات الجنسية التي كان ضحيتها شابات وتلميذات في مختلف المرافق العمومية، كان آخرها ما عرف بـ"فتاة الطوبيس" في مدينة الدار البيضاء.

وفي أول رد فعل مدني، وصفت الشبيبة المدرسية، في بيان لها، الواقعة بالمقززة والتي لا تبعث على الأمان والطمأنينة بقدر ما تنذر بخطورة الأوضاع في محيط بعض المؤسسات التعليمية التي تشيد بعيدا عن الأحياء والمداشر وعن السكان.

ودعا البيان ذاته السلطات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومباشر في الموضوع واتخاذ كافة المساطر القانونية اللازمة لمعاقبة الجناة ورد الاعتبار إلى الفتاة الضحية وتوفير وسائل الاستشفاء والدعم النفسي والجسدي لها ولذويها.

وطالب البيان ذاته السلطات المعنية بقطاع الطفولة بسن قوانين زجرية وإجراءات تحسيسية، للحد من ظواهر العنف والإجرام والتعرض والسرقة في محيط المؤسسات التعليمية وغيره.

ودخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط من خلال إجرائها مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة بهدف تحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكة الإنترنيت، مدته 55 ثانية، يظهر فيه شخص في العشرينيات من عمره وهو بصدد محاولة نزع ملابس فتاة تحت الإكراه، بينما يقوم شخص ثالث بتوثيق تلك الأفعال الإجرامية باستعمال كاميرا رقمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - جبور الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:32
يجب تفعيل قانون الخصي على المتحرشين
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159
2 - عبدالحق الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:35
حسبي الله ونعم الوكيل
لابد من تطبيق اقصى العقوبات في مثل هاته الحالات
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117
3 - ayoub67 الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:35
لا حول ولا قوة الا بالله هادشي بزاف
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85
4 - majda الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:36
و الله تاحشوما هدشي جاتني لبكية خفت على راسي خفت تكون عندي شي بنت و يوقع ليها هدشي حسبي الله و نعم الوكيل الاخصاء الاخصاء الاخصاء
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136
5 - يونس السلفي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:36
مشهد صادم جدااااا و والله إذا لم تضرب الدولة بيد من حديد على أمثال هذا المجرم فستعم الفوضى لا محالة.
الغريب في الأمر أن القضاء إذا أصدر حكما رادعا على هذا المجرم سنجد بعض الأبواق تدافع عليه أو تستقبله عند خروجه من السجن استقبال الأبطال كما استقبلوا التلميذ المجرم الذي "شرمل" أستاذته
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98
6 - ريف إي نو الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:37
الكل يتحمل مسؤوليته لما آلة له الأوضاع في وطني المغتصب ، الأسرة ، المدرسة ، جمعيات المجتمع المدني ، المسجد ، الأمن ، الحكومة ، و الدولة عموما ، فالكل يتحمل قسم من المسؤولية وهذا جاء بتراكمااااات منذ الأزل ونحن نفقذ بريق التربية حتى أصبح التحرش و الإغتصاب شيئ عادي بل و يتفاخر به الشباب و المراهقين في مجالسهن .
لنا و لك الله يا أختاه
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82
7 - الوطنية الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:37
يا ربي فين غادية هذه البلاد اجرام تحرش مخدرات من جميع الاصناف لم نعد في مأمن رغم اننا كبار السن الله يلطف
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50
8 - عبدو الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:37
لاحول ولاقوة الا بالله اللهم ان هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل
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42
9 - من الخميسات الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:38
هل هذه نفس الدولة التي تتسابق على تنظيم كأس العالم ، هل هذه الدولة تستطيع حماية العائدات من الملاعب .
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36
10 - بن عمر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:38
قالك المغرب بلاد الأمن والامان ، وبنادم يحيدولوا حوايجوا بالنهار. قالك ينظم كاس العالم ونظموا غي ولادكم
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44
11 - مهاجر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:38
حيوانات في صفة البشر قمة الانحطاط. أصبحنا لا قيمة لنا بسبب مراهقين متهورين هده هي الحرية عند العرب أتمنى للطتلميدة الشفاء العاجل
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39
12 - ملحد الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:39
رأيت هاذ الفيديو من قبل حقا تقززت من داخلي على فعل ذاك المعتوه.
يجب أن تتم توعية شبابنا من الناحية الجنسية فرؤيتهم للأنثى على أنها عبار عن جوف لتفريغ كُبتهم لهي طامة !!!
ويجب أن تتم معاقبته دون أي رحمة .
وقمة التناقض أنك ستجد ذاك الفتى لا يحب من ينظر لأخته فقط !!! لكنه يود ان يتحرش ويلمس ... مع بنات الغير !!!
حقا هذه الطبيعة أنجبت أحقر الناس
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22
13 - fes.اجرام الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:39
امام عجز وزارة العدل ...في ردع المجرمين بأحكام جدية. لانتشار الفساد فيها و السماسرة وبيع الاحكام والعقوبات والبراءة. ...فتطاول المجرمين على الناس لا يخافون الجزاء. ...فكثر الاغتصاب وقطع الطرق وبيع قرقوبي... والخ....... اما الحموشي و مجهودات ادارته. فهي لا اعتبار لها للاسف.. امام ضعف وفساد القضاء والعقوبات... بل حتى الشرطة تتعرض يوميا لانواع الضرب الدامي... جرأة المجرم من ضعف العقاب. و الفساد
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33
14 - امجوض الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:40
اطالب من الدولة ان ترجع التنجيد العسكري الاجباري باش هاذ البراهش اوليو رجال شوية راه طغاو لاحول ولا قوة الا بالله
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35
15 - رحيوي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:40
المغرب يعيش ازمات على جميع المستويات، حتى الاخلاقية منها ،الامور اصبحت لا تطاق ..
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18
16 - قدور الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:42
قلة التربية و قلة الأدب يؤديان إلى هذه الكارثة.
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21
17 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:42
مما لاشك فيه ان هذه الممارسة ليست سليمة في المجتمع ويزيد قبحها لستفحالا حينما يكون المعتدى عليه فتاة او امراة عرفت بطبيعتها ضعيفة ولا تقوى على المجابهة .لكن يبدو من الفيديو انه ليس محاولة اغتصاب ولا خلع ملابس بالقوة . والذي يمكن القول اننا والله عندما نرى بنات المدارس في شوارعنا وازقتنا نتصور ومان هؤلاء لسن بنات ولا يتمتعن بصفة الانوثة . ترى الالفاظ التي تنطق بها ولباسها والصحبة التي معها كانهم خلقوا من جنس هاروت وماروت :لا ادب ، لا حياء، لا وقار .. لاشيء وقد حصل مرات ومرات ان سمعنا الفتيات يتلفظن بكلمات نابية قبيحة جدا ويتوسطن مجموعات سيئة من الشباب واذا رأيتها تتعارك تحسبها ذكرا وليست أنثى
والله اذا لم يتدارك المغاربة ابناءهم بالتربية والامن بالزجر لسوف نصبح بعد عشرين سنة امام جيل غريب فاقد لكل الهويات والقيم الانسانية الراقية
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15
18 - المهاجر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:42
كوكان في اروبا والله 20 سنة ما يحيدالو الطبيب. ...الدسارة هده. ..الاغتصاب. .السيوف. ..القرقوبي. ...وبزاف. ..المونديال 2026 كايبالي صعيب إلا بقا هادشي
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22
19 - مول الحوت الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:43
المشكل عندنا هو المشرع والقضاء الذي لايجتهد،العقوبات في بعض الاحيان تدعوا للسخرية،يجب الحزم مع المجرمين والمشرميلين وكذا ناهبي المال العام.
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17
20 - حسام الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:44
السجن كالفندق ماذا سيخشى ذاك او ذاك
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16
21 - Adnan الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:44
لا حول و لا قوة إلا بالله
الحمد الله على نعمة يوتوب لفضح هذا الانحطاط الحيواني لان هذه البنت كانت ستسب و تشتم و تسمى عاهرة لولا هذا الفيديو
و بالطبع فهذا الشاب المريض عقليا فجزاؤه هو الخصي (castration)
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16
22 - omaima الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:44
حيت لبنت دايرة زيف مبانوش اصحاب تعاليق ....... كون رضو لومة على ولديها لخلاوها تلبس داك لباس او................... او دابة بنت دايرة زيف نشوفو اش غ يكولو يجب تطبيق قانون هاد شي بزاف بزاف بزاف حسبيا الله ونعم الوكيل
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19
23 - عبد الله الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:44
لا حول و لا قوة الا بالله،
سي الحموشي المرجو اتخاذ اصقى العقوبات. خليه عبرة لمن يعتبر.
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12
24 - الرحمة الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:46
أنا بغيت غير نعرف هذا المتوحش وش مين يحط رسو على الوسادة كيجيه نعاس أي واحد تعدى على شي بنت خاسو يعرف غدي تجي عندو بنتو تقول راهم تعداو علي هذا عذاب الدنيا أما عذاب الأخيرة غدي يكون شديد الله يأخذ الحق في كل واحد ظالم
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6
25 - مصطفى الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:47
هنا يظهر الجهل والتخلف.وعدم التربية. السجن والأعمال الشاقة.ليبقى عبرة لمن سولت له نفسه.لارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
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7
26 - حسن الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:47
الخصي ثم الخصي ثم الخصي للمغتصبين
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8
27 - ميلود طنحة الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:49
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2
28 - levoyageur الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:49
اصحاب القرقوبي هم الدين يرتكبون الجراءم لانهم لا يشعرون الا بعد يومين او اكثر، انها مصيبة تاتينا من خارج الحدود
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2
29 - رأيت الشريط الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:49
لم اعلق حتى قمت بمشاهدة الفيديو على يوتوب.
ما بدا لي ان المكان خالي وبعيد جدا من السكان والمارة لان صراخ الفتاة يكاد يسمع من مئات الامتار ان لم يكن كيلومتر لان المنطقة خالية.هناك احتمالين اما تكون في منطقة ريفية او ان الفتاة تجمعها علاقة بالمعتدي ودهبت معه بارادتها وغالبا ما نلاحض شباب يختلون بصديقاتهم في الخلاء ..وفي نهاية الفيديو تقول له نهضرو صافي نهضرو
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2
30 - ادريس الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:50
لم اقدر على إتمام مشاهدة الفيديو الموثق للحظة الجريمة ... طفلة تستنجد مجرما وآخر ينتشي بتسجيل الواقعة...
طبيعي حين يستبيح المجرمون اموال وممتلكات الناس ويصبح التشرميل ظاهرة عادية ان تتطور الجريمة في المغرب الى الاغتصاب...كيف لا والأسرة تخلت عن مسؤوليتها في التربية والمدرسة فقدت هيبتها وظهور شرذمة من قطاع الطرق وأشباه البشر يجهرون جرائمهم في كل حي وزقاق...
من يحمي ابناءنا من هذه الجرذان...لم تعد السجون تخيفهم ولا الأحكام العقابية تؤدبهم..
صرخة التلميذة هي صرخة مجتمع في خطر!
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3
31 - nachi fth الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:55
اتمنى لهذه الشابة المسكينة الشفاء من هذه الصدمة، نحن في بلد يمنع عنك الدفاع على نفسك بداعي القانون هو الذي سيأخذ حقك ،اما يحكم ب 3 أشهر او السورسي،اماالضحية خاصها خمسة سنوات او اكثر كي تنسى الصدمة النفسية أو ربما لن تنساها ابدا،لو كان في بلدنا الجزاء الشرعي لم ولن يتجرأ احد على ظلم الآخرين،
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4
32 - كاره المقرقبين الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:55
هاذهالجرايم نتيجة انتشار مروجي المخدرات وعند ضبطهم يتم الحكم عليهم خفيفا مما يجعلهم يمارسوم ترويج المخدرات التي تذهب بعقول الشباب وتدفعهم باليبام باعمال اجرامية حتى مع ذويهم


للمخدرات
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3
33 - مهتم الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:58
المخدرات .الاغتصاب.لا أعلم هل نحن نبعث أبناءنا للمدارس أو للحرب. يجب تطبيق أقصى العقوبات فهده جناية متكاملة الاركان كما يجب تعزيز الأمن على مستوى المدارس فرغم الجهود التي تقوم بها عناصر الأمن على مستوى المدن إلا أن هناك غياب تام لعناصر الدرك على مستوى المدارس الكائنةبالقرى الخاضعة لنفود الدرك الملكي كما أن المحيط الدراسي وأولياء التلاميذ يجب أن يتحمل مسؤوليتهم. وأخيرا الله يحفظ اوليداتنا واوليداتكم .
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1
34 - عمر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:59
شي بعضين بداو علينا تاني بالمونديال والإمكانيات وميريكان وديك الهضرة دالكيلو. كون تشوف أولدي الإجرام ليكاين فميريكان والمكسيك يبان ليك المغرب تلميذ مستمع قدام هادوك. الإجرام ا الخوت ماخاطي تا قنت فالعالم مزال تكوليا هولندا والدول الإسكندنافية واليابان مافيهومش نتايقك وهاذا موضوع آخر. أما الإجرام الشريف راه غريزة فالبشر ونعياو مانديرو غير كانكبتوه فبنادم أمن بعد كايولي ينفاجر ويبان. أما باش يتحيد بمرة مستحيل. المهم كانخمم لهاد الصكع ليبان فالفيديو حيث غايندم على ديك الزعامة الخاوية. والبنت خاصها شي رعاية نفسية باش تجاوز الأزمة. والحياة تستمر.
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1
35 - الزمر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:59
هذه رسالة إلى من يعنيهم الأمر وفيها كثير من المعاني. أولها أن أمن المواطن تحت رحمة هؤلاء، ثانيها أن القانين لا تعنيهم في شيئ، إذا كانت الدولة غير قادر على حماية مواطنيها فهي اصلا غير قادر حماية هذا الوطن، وعلى ما يبدو أن محاربت الإرهاب ليس إلى مسرحية متكرر لا أساس لها من الصحة، مثلها مثل البرامج التلفزيونية المتكرر.
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-1
36 - سناء الادريسي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 19:00
انهم اولادكم ايها المغاربة. انه جيل المستقبل الذي سيحمي البلاد والعباد. الحكومة ملاهية غير مع بعضها هذا عثماني وهذا بنكيراني وخلاو الشعب ياكل في بعضه ملك البلاد يعيش حياته في فرنسا. هذا الشاب ومن معه لازم يدخل ويبقى في السجن او يعاقب في ساحة المدينة والكل يرى بعينه وعقوبة للوالدين كذلك. ولكن الاول تكون عندنا حكومة عادلة لو كان العدل فوق لعرف الناس العقاب. اللهم منك الامر ولك الامر في ولاة امرنا. هاد الشي راه بزاف.
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37 - متفرج الثلاثاء 27 مارس 2018 - 19:01
أين هم الذين ينادون عن الحرية ،التقدم ،الديمقراطية،التعبير، الحكرة،المساواة في الارث ووووو.اليس احرى بنا ان ننادي بالتوعية وإصلاح التعليم والتربية الدينية حتى نربي في جيلنا الاحترام و تقديس الآباء واحترام الكبير .تصوروا ان تكون اختك او إبنتك وهي تستنجد كيف سيكون احساسك وشعورك.فعلا صرنا نعيش حاظرنا على ذكريات ماظينا لما كان العقاب جزري وبدون رحمة ايام كان الرجال فيهم غيرة وعزة
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38 - mostafa hassani الثلاثاء 27 مارس 2018 - 19:02
الى كل الضمائر الحية التي تتحمل مسؤولية إصدار القوانين
يجب تنفيذ عقوبة الاعدام في حالة الاغتصاب
سبق و ان أكدت هذا الطلب و هذا الملتمس يجب الابقاء على عقوبة الاعدام في حالة القتل او الاغتصاب
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