حريق في إقامة سكنية يستنفر الأمن بمراكش

هسبريس من مراكش

خلّف حريق اندلع، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بإقامة تاشفين 2، الموجودة بحي الازدهار بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، حالة من الهلع والرعب في نفوس سكان الإقامة السكنية، أغلبهم لاذوا بالفرار.

واستنفر الحريق المذكور مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، التي قررت الانتقال إلى مكان الحادث ووضع حواجز أمنية ومواكبة عملية إخماد الحريق والقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات والقرائن التي ستساعد المحققين لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه.

وبمجرد شيوع خبر اندلاع الحريق، هرع مجموعة من المواطنين إلى موقع الحادث وظلوا يحتشدون بمكان الحادث لتقصي الأخبار والبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق اندلع بشقة خاصة بحارس العمارة قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى شقة مجاورة لم يكن يوجد بها أي أحد من القاطنين بها، لتتمكن عناصر الوقاية المدنية التي انتقلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث من محاصرة ألسنة اللهب وتطويق منطقة الخطر، وإخماد الحريق الذي دمر أثاث المنزل والتغلب عليه والحيلولة دون انتقال ألسنة اللهب إلى باقي المنازل المجاورة.