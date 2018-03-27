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كُتّاب وآراء
والدة طفلين تقدم على الانتحار شنقا بمراكش
أقدمت أمّ لطفلين، في عقدها الثالث، اليوم الثلاثاء، على الانتحار شنقا بمنزلها بمقاطعة المنارة التابعة للمجال الترابي لمدينة بمراكش.
وقالت مصادر هسبريس إن عناصر من الدائرة الأمنية 11 عثرت على الهالكة جثة هامدة، وأشرفت، بأمر من النيابة العامة، على نقلها إلى مستودع الأموات بباب دكالة لتخضع للتشريح الطبي.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم فتح تحقيق أولي في ظروف الواقعة، لمعرفة الأسباب التي دفعت الهالكة إلى وضع حد لحياتها.