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الرئيسية | حوادث | والدة طفلين تقدم على الانتحار شنقا بمراكش

والدة طفلين تقدم على الانتحار شنقا بمراكش

والدة طفلين تقدم على الانتحار شنقا بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 21:05

أقدمت أمّ لطفلين، في عقدها الثالث، اليوم الثلاثاء، على الانتحار شنقا بمنزلها بمقاطعة المنارة التابعة للمجال الترابي لمدينة بمراكش.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر من الدائرة الأمنية 11 عثرت على الهالكة جثة هامدة، وأشرفت، بأمر من النيابة العامة، على نقلها إلى مستودع الأموات بباب دكالة لتخضع للتشريح الطبي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم فتح تحقيق أولي في ظروف الواقعة، لمعرفة الأسباب التي دفعت الهالكة إلى وضع حد لحياتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - zineb الثلاثاء 27 مارس 2018 - 21:18
الله يرحمها ويغفر ليها الله بوحدو لي عارف شنو بيها
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