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الرئيسية | حوادث | مصالح جمارك معبر باب مليلية تحجز "ماريخوانا"‎

مصالح جمارك معبر باب مليلية تحجز "ماريخوانا"‎

مصالح جمارك معبر باب مليلية تحجز "ماريخوانا"‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 مارس 2018 - 11:55

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية ببني أنصار من حجز كمية من بذور نبتة الماريخوانا المخدرة.

تفتيش الجمركيين لسيارة مرقمة بألمانيا، كان يقودها شابان مغربيان، مكن من حجز كيلوغرام من بذور الماريخوانا الصالحة للغرس.

وقد تم تسليم الموقوفين، رفقة المحجوز، لعناصر الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث قبل اتخاذ المتعين في حقهما.

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