عبارات عنصرية تستهدف مغربيا وتثير جدلا بمليلية

متابعة من خالد ملوك

ضجة واسعة أثارها شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية الإسبانية، يظهر شابا مغربيا يتجول بإحدى الشواطئ المحروسة المحاذية لتراب ثغر مليلية بينما شرطي إسباني يقوم بتصويره سرا مرددا عبارات ذات طبيعية عنصرية.

وقال الشرطي الإسباني مخاطبا الشاب المغربي: ماذا تفعل هناك أيها "المورو" الغبي الحقير؟ ماذا تصنع وسط رمال الشاطئ؟ ضع الأحجار في جيوبك كي لا تحملك الرياح القوية، وهي العبارات العنصرية التي أثارت استنكارا واسعا من قبل منظمات حقوقية وجمعيات مدنية وأحزاب سياسية إسبانية.

وأكدت مصادر من داخل الحكومة المحلية بالمدينة السليبة، في تصريحات نقلتها صحيفة "بينتي مينوتوس" الإسبانية، أنه تم توقيف الأمني الإسباني الذي يعمل ضمن فرقة الحرس المدني، مشيرة إلى أنه جرى فتح تحقيق بأمر من النيابة العامة المختصة قصد تحديد دوافع وملابسات هذا الاعتداء العنصري.

من جهته، قال خوان إغناثيو ثوييدو، وزير الداخلية الإسباني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "قيادة الحرس المدني بمدينة مليلية فتحت تحقيقا قضائيا من أجل توضيح الحقائق واتخاذ التدابير القانونية اللازمة"، مضيفا أن "المواقف العنصرية غير مقبولة ولا تمثل هيئة مكرسة لحماية وإنقاذ الأرواح"، بتعبيره.

وأقدم جون إنياريتو، القيادي السياسي عن تحالف "Euskal Herria Bildu" بإقليم الباسك، على نشر الشريط المصور على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، متسائلا في الآن ذاته عن طبيعة الإجراءات القانونية التي ستتخذها كل من كتابة الدولة المكلفة بقضايا الأمن ووزارة الداخلية الإسبانية.

وأوضح إنياريتو أنه توصل بمقطع مصور التقطه شرطي يعمل ضمن فرقة الحرس المدني يتضمن تعليقات تشهيرية ضد شخص بسبب أصله العرقي، مطالبا الجهات الوصية بإعطاء تفسيرات بشأن تصرفات عنصرية صادرة عن عنصر أمن يفترض فيه أن يكون مصدر الشعور بالأمان والسهر على حماية المواطنين.

وأفاد عبد المالك البركاني، مندوب الحكومة المحلية بالثغر، بأنه على علم بالواقعة بفضل رسالة توصل بها من قبل قائد فرقة الحرس المدني أنطونيو سييراس، مبرزا أن التحقيقات جارية بشأن الشريط المصور بمنطقة تدعى "ديكي سور دي ميليا"، فيما أصدرت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية بلاغات تندد بالاعتداء.

وشجبت كل من جمعية "Intercultura" وحزب "الخضر"، ضمن بلاغ مشترك، التصرفات العنصرية الصادرة عن الأمني الإسباني في حق مواطن مسلم، ودعيا وزارة الداخلية الإسبانية إلى "طرده من الجهاز الأمني الإسباني، كون أفعاله لا تعكس المبادئ الأساسية للمهنة التي يمثلها"، على حد تعبير التنظيمين.