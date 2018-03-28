24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. اتفاقية شراكة تجمع وزارة الجالية بـ"الإيركام" (5.00)

  2. أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)

  3. الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)

  4. عندما يتهم الفقهاء غيرهم بـ"الجهل" (5.00)

  5. منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خلاف بين شابين ينتهي بجريمة قتل في مراكش

خلاف بين شابين ينتهي بجريمة قتل في مراكش

خلاف بين شابين ينتهي بجريمة قتل في مراكش
هسبريس من مراكش
الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:08

اهتز سكان حي كنون التابع لمقاطعة النخيل، صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في بداية عقده الثاني، بعد خلاف نشب مع شاب آخر يمتهن الجزارة بالحي المذكور.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الجاني المزداد سنة 2000 دخل في خلاف مع الضحية، ليتطور إلى تشابك بالأيدي، ما جعله يتوجه إلى محل للجزارة ويأخذ سكينا من الحجم المتوسط، قبل أن يفاجئ الضحية بتسديد طعنة قاتلة على مستوى الصدر أطلق على إثرها صرخة مدوية وهوى على الأرض لعدم قدرته الحفاظ على توازنه، ليتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف الجاني واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحت معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغربية وافتخر الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:24
كم اصبحنا مشهورين نحن المغاربة داخل وخارج ارض الوطن بكل من القتل والارهاب والاغتصاب والتجارة في المخدرات...تمنيت ان نشتهر في اشياء اخرى يفرح لها القلب ويفتخر به وطننا لكن للاسف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
2 - بنت المملكة الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:29
لا حولا ولا قوة إلا بالله اش واقع في هد لبلاد يوميا لقتيل والاغتصاب وهتك الأعراض اش هد الجيل طالع معندو لا تربية ولا أخلاق ولا إيمان حسبي الله ونعمة الوكيل فتربية المنفتحة ها فين وصلاتنا أما بنسبة للمشفى فاحشة نسميها مشفى سميوها زريبة أسوء مشفى لا فتعامل ولا فل لخدمات كيشوفو بن ادم كينزف او كيخليوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - abdelaziz bannour الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:38
تزهق أنفس علي اتفه أشياء غرائب وعجائب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - مروان الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:42
ليس هناك سبب للقتل كين الدولة . خص عقوبة الاعدام كيف امريكا باش ينقصو علينا هدا الحيونات. وتنقص علينا حتى شوية نتا ع الضريبة لكيصرفو بها عليهم في السجن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - Abdelghani الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:50
سخونية الراس تترجع بالبرودة ... إوا سير اوليدي للحبس دابا يلعبو بك منهم احط منك و اتفه منك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
6 - مغريبي كاعي الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:51
كارثة بكل المقاييس لهاد شي لي ولا كطرى.
واسي المغربي أو لا المغربية إلا مكنتوش قادرين تربيو ولادكم اش داكم تولدو....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - Lym الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:57
C est la conséquence de la vague d immigration qu a connu nos belle villes par des paysans qui vivaient dans leur montagne encore au moyen age .leur enfants ressemble aux gitans .ils traînent .ils se multiplient comme des lapins ..il faut limiter l immigration vers les villes .comparez Casablanca .fez, tanger .marrakech .tetouan ii y'a 40ans et maintenant .des vrai criquets .aucune éducation pire que de animeaux .sans Parler de la mendicité a chaque coin de rue .LEtat doit leur donner gratuitement des contraceptitions pour éviter la contagion .ils sont très dangereux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - طابلة الأربعاء 28 مارس 2018 - 18:38
الجزار مشا فيها وخا ما داير والو .ترك السكاكين معروضة فوق comptoir خطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - هشام كولميمة الأربعاء 28 مارس 2018 - 18:50
إلى صاحب التعليق lym :ليس الهجرة من القرى إلى البوادي هي السبب...و إنما الفقر و الجهل. و إلا اسمح لي أن أسألك من أين أتيت انت؟و أعتقد أن أبناء البوادي أكثر تربية من أبناء المدن.و لكن هناك استثناءات.شكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.