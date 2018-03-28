خلاف بين شابين ينتهي بجريمة قتل في مراكش

هسبريس من مراكش

اهتز سكان حي كنون التابع لمقاطعة النخيل، صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في بداية عقده الثاني، بعد خلاف نشب مع شاب آخر يمتهن الجزارة بالحي المذكور.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الجاني المزداد سنة 2000 دخل في خلاف مع الضحية، ليتطور إلى تشابك بالأيدي، ما جعله يتوجه إلى محل للجزارة ويأخذ سكينا من الحجم المتوسط، قبل أن يفاجئ الضحية بتسديد طعنة قاتلة على مستوى الصدر أطلق على إثرها صرخة مدوية وهوى على الأرض لعدم قدرته الحفاظ على توازنه، ليتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف الجاني واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحت معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه هذه الجريمة.