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الرئيسية | حوادث | إيقاف شابين متورطين في سرقة سيارة بمراكش

إيقاف شابين متورطين في سرقة سيارة بمراكش

إيقاف شابين متورطين في سرقة سيارة بمراكش
هسبريس من مراكش
الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:05

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، شابين في بداية عقدهما الثاني، بعد تورطهما في سرقة سيارة خفيفة، ليتم الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما إلى العدالة.

وجاء إيقاف الشابين، حسب مصادر هسبريس، جراء ارتكابهما لحادثة سير بواسطة السيارة المذكورة كانا على متنها بحي باب دكالة، بعدما تبين أن السيارة موضوع شكاية بالسرقة تقدم بها مالكها الذي يشتغل في قطاع التعليم.

وأضافت المصادر نفسها أن السيارة تعرضت لعملية السرقة من أمام مخبزة توجد بحي الفضل التابع لتراب الملحقة الإدارية الازدهار بمقاطعة جيليز، وأن الموقوفين ينحدران من دوار السراغنة التابع للملحقة الإدارية نفسها ويتراوح عمرهما ما بين 21 و23 سنة.

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