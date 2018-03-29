كمين في السكّة الحديدية يوقف شخصين بالسوالم

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي بالسوالم التابعة لسرية برشيد، الأربعاء، شخصين على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه في تكوينهما عصابة إجرامية متخصّصة في سرقة معدّات السكة الحديدية باستعمال ناقلة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف المشتبه فيهما جاء بعد كمين نصبته عناصر درك السوالم، إثر اختفاء تجهيزات الخط السككي بالقرب من منطقة العسيلات التابعة لإقليم برشيد، حيث تمكّنت عناصر الضابطة القضائية من إيقاف شخصين وحجز سيارة محمّلة بما يقارب 12 قطعة حديدية تستعمل في تجهيز السكة الحديدية للقطارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشخصين، وهما في عقدهما الرابع، كان يشغلان مهمّة حارسين لمؤسسات بالمنطقة منها الخط السككي، وينحدران من كل من سيدي سليمان والدار البيضاء، كما دأبا على تنفيذ عمليات سرقة سابقة على مدى أربعة أشهر مضت إلى أن سقطا في أيدي الدرك.

وقد جرى وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما بخصوص التهم الموجهة إليهما، في محضرين تمهيديّين، وعرضهما في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بسطات، لاتخاذ القرار القانوني المناسب لفعلهما.