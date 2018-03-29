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كُتّاب وآراء
إتلاف ممنوعات محجوزة بـ13 مليار سنتيم بالناظور
بحضور لجنة أمنية مكونة من ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور وإدارة الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والسلطة المحلية وممثل وزارة الصحة، جرت عملية إتلاف كمية مهمة من الممنوعات التي جرى حجزها من لدن مختلف المصالح الأمنية.
وجرى خلال العملية إتلاف 12.606 كيلوغرامات من الشيرا، و151 كيلوغراما من الكيف، و21 كيلوغراما من طابا، و1.5 كيلوغرام من الكوكايين ، و146 غراما من الهيرويين، و210 نرجيلة، و4981 وحدة من الأقراص المهلوسة، و27626 علبة من السجائر، و45.5 كيلوغراما من المعسل، و23 غراما من الماريخوانا، و11647 وحدة من ورق التلفيف، و120 وحدة من اللصاق "السيليسيون".
وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية لهذه المواد المتلفة بما يقارب 13 مليار و12 مليون سنتيم.