وفاة رضيعة في انقلاب سيارة نواحي الداخلة

هسبريس من الداخلة

ءتوفيت طفلة صغيرة عمرها ستة أشهر، وأصيب أفراد عائلتها بجروح متفاوتة الخطورة في انقلاب سيارة على مستوى طريق بئر أنزران القديم حوالي 190 كلم من الداخلة.

وإثر إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة لفتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما نقل المصابون إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، فيما جرى إيداع الطفلة الصغيرة بمستودع الأموات، وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.