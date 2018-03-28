النيابة تأمر بتشريح جثة متحللة ضاحية وزان

هسبريس من وزان

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة وزان بإجراء تشريح على جثة شخص مجهول الهوية عثر عليه جثة هامدة بأحد المنازل المهجورة، وتحديدا بمنطقة الغويبة ضاحية المدينة سالف الذكر.

ووفق مصادر قريبة من الحادث، فإن جثمان المفارق للحياة في مراحل متقدمة من التحلل؛ وهو ما يعني أنه فارق الحياة قبل أيام طويلة، وهو ما يصعب معه التعرف على هويته.

وتبعا للمصادر ذاتها، فقد جرى توجيه جثة الهالك صوب مدينة طنجة، قصد تشريحها ومعرفة أسباب وحيثيات ما جرى.