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الرئيسية | حوادث | مغتصب "ضحية بوشان" يقبع بالسجن .. والدرك يطارد مصور الفيديو

مغتصب "ضحية بوشان" يقبع بالسجن .. والدرك يطارد مصور الفيديو

مغتصب "ضحية بوشان" يقبع بالسجن .. والدرك يطارد مصور الفيديو
عبد الإله شبل من بوشان
الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:25

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الشاب الذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول اغتصاب تلميذة بجماعة بوشان بإقليم الرحامنة على السجن المحلي الوداية، بعد متابعته بالمنسوب إليه.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الوكيل العام أمر بإحالة المتهم "ياسين. ب"، المتحدر من دوار بداوة سيدي عبد الله، على السجن، بعد ساعات من التحقيق.

وأفادت مصادرنا بأن الشاب الذي قام بتصوير الواقعة، المدعو "حمزة. ص"، وهو ابن منتخب بجماعة آيت الطالب، ما يزال فارا من العدالة.

أما الشاب المشتبه في كونه وراء نشر الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي، المدعو "يوسف. ع"، فقد جرى استدعاؤه من طرف عناصر الدرك الملكي ببوشان من أجل التحقيق معه.

وقضت الطفلة التي تعرضت لمحاولة الاغتصاب ساعات طوال بمدينة مراكش رهن البحث الذي تجريه النيابة العامة، وكانت مرفوقة بوالدتها وتلميذتين كانتا شاهدتين على الواقعة، ولم تحضر حتى حدود التاسعة والنصف من هذه الليلة إلى منزلها.

وأكد خالد ساجد، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية بوشان التأهيلية، أنه توصل بشريط فيديو من بعض الشباب، وبعد تمحيصه تبين له أن الأمر يتعلق بتلميذة تدرس بالسنة الثالثة إعدادي بالمركب التربوي المندمج لبوشان.

وأضاف رئيس جمعية الآباء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه توجه صوب مقر الدرك الملكي ببوشان وقام بالتبليغ عن الفيديو، مبرزا أن "السلطات لم تكن تعتقد أن الأمر يتعلق بالمنطقة، إلا أن التحريات أظهرت ذلك، ليتم التحرك صوب المعني بالأمر واعتقاله".

واستنكر رئيس الجمعية الحادث، واصفا إياه بالشنيع، داعيا، ضمن تصريحه، إلى القيام بحملات تحسيسية وسط المؤسسات التعليمية.

وجرت عملية توقيف الشاب المتهم في حدود العاشرة صباحا من اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الرابط بين اليوسفية وبوشان، بعدما كان متجها إلى دوار أولاد عبيد الكاف حيث يشتغل سائقا لجرار لسقي شجر الرمان.

وأضافت مصادرنا أن الطفلة البالغة من العمر 16 عاما كانت قد خرجت للتو من القسم متجهة صوب منزلها، إلا أن الشاب اعترض طريقها بالقرب من إحدى محطات البنزين ليرتكب فعلته بتوثيق من صديقه.

وقد خلف الحادث استياء كبيرا في صفوف الساكنة، من منتخبين وسلطات وجمعويين وحقوقيين الذين نددوا بالواقعة، وطالبوا بمعاقبة الجناة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - تمغربيت الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:36
لا تهاون مع هؤلاء المجرمين يجب إنزال عليهم العقوبة التي يستحقونها.. ذاك الذي صور ابوه لا يهمنا من هو ابنه قليل تربية ومجرم ويحب أن يتربى في السجن..
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177
2 - Omar الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:41
يحب كذلك التحقيق مع ناهبي المال العام
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-122
3 - أحمد زكي الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:43
توثيق محاولة الإغتصاب أثارت ضجة إعلامية ناهيك عن حالات الاغتصاب حقيقية تتعرض لها النساء يوميا في المغرب منهم يفضلن الصمت ومنهم يقدمن شكايات إلى الأمن او تصل الى القضاء الدي يتساهل مع الجناة
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114
4 - alhora الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:48
فعل جرمي يستحق اقصى العقوبات وثحية لمجهودات الدرك الملكي
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104
5 - عقاب الجهلة الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:49
الشوهة جميع القنوات الفضائية للأخبار بثت الخبر
نطالب بأقصى العقوبات لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه
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98
6 - LINA الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:50
لمادا يعاقب مصور الفيديو؟ هدا خطأ. يجب شكره لأن لو لم يصور لما قبض على المجرم و تحرك المسؤولون.
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-85
7 - طنجاوي الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:50
ابن منتخب.......... هل يا ترى سيتم تطبيق القانون أم سنعود لنفس الأسطوانة المشروووووخة : الرشوة، تزوير المحاضر ثم الإفلات من العقاب ؟
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66
8 - rachiiid الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:50
اتمنى ان تصدر المحكمة عن الحكم والابلاغ عنه ونلتمس من هسبريس متابعة القضية ليكون الجميع شاهدا على مدى صحة العقوبة الصادرة ضد هدا الوحش الغابوي ونكون علم على ذالك.مع العلم اننا نسمع ونقرء القبض على الضنين ولكن لا نعلم ما اذا صدر حكم ما ام ....لكم رايي.شكرا هسبريس
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72
9 - Rachid الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:50
أقول و أعيد جزائه هو حد الحرابة لأن الاغتصاب يدخل في الحرابة والاعتداء و قطع الطرقات لذا وجب قطع رجله من خلاف ليكون عبرة لمن يعتبر...عدم تطبيق حدود الله هو الذي أوصلنا لما نحن فيه..... هاد الذئاب البشرية تتخاف مايحشم
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53
10 - ابو علي الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:50
يجب تطبيق اقصى العقوبة في حقه
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49
11 - Moha الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:51
أصبحنا نحن الى أيام البصري , العز للبصري ولسياسته , الأمن والأمان وراحة البال
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40
12 - حسن الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:53
الرئيس الامريكي ترامب مؤخرا يصر على ارجاع العمل بعقوبة الاعدام لأنهم وصلوا الى اعلى معدل في الجريمة مند استقلال أمريكا ونحن الآن نتجه الى نفس المستنقع لأننا لا نطبق أقسى العقوبات في حق المجرمين لذلك يجب على المغرب وضع قوانين جديدة وقاسية في حق المجرمين خاصة الآن لأن الجريمة أصبحت شيئ يفتخر به الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهده الموضة تنطبق على جميع الدول بحيت تجد الشباب يمجدون الجريمة في أغانيهم وسيتعملون كل وسائل الانحراف كالسيوف والخمور والاسلحة والأوشام الدعارة والالفاظ النابية كل هدا يصب في تغيير وغسل الادمغة لتكوين شباب منحرف وضال والذي سيؤدي الى جرائم ستفتك بالمجتمع وهدا لا يرضي الله ولا رسوله ولا عبده
السلام عليكم
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30
13 - مواطن2 الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:54
الامور واضحة تماما....والذي صور المشهد شريك في الجريمة ويجب ان تكون عقوبته اشد من المغتصب ... وقد كان المفروض فيه ان يعمل على انقاد الضحية....وكذلك الشان بالنسبة للشخص الذي نشر الفيديو....فهم سواسية في تحمل مسؤولية هذا العمل الاجرامي...والمنتظر ان تكون العقوبة بالاقصى.....للعبرة.
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23
14 - مسلم الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:54
وما خفية أعضم كل أنواع الاجرام والخدع والنفاق الفساد والتعصب هل نحن فعلا مسلمون مؤمنون ؟
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19
15 - زمان تطوان الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:56
يجب على القضاء وفي مثل هذه الجنايات أن لاينظر بعين الشفقة للمتهم وإن يحكم عليه بأقصى العقوبة اللازمة عبرة لأمثاليه وعدم الرأفة به لظروف ما . وعدم تمتعه لاحقا بعفو ملكي لكونه لا يرحم فتاة تلميذة قاصر رغم استعطافها له عدة مرات مرات خوفا عن شرفها. لاحول ولاقوة إلا بالله العلي القدير السميع المجيب . ولو حصل هذا باليمن لكان مصيره الإعدام حتى يضع حدا لمثل هذه الجرائم البشعة التي تفشت في مجتمعنا السنوات الاخيرة.
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23
16 - غيور على وطني الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:57
فشل المنظومة التربوية وغياب البرامج التوعيية في الاعلام وتقصيير التوجيه داخل الاسر المغربية هو السبب في تفشي مثل هاته الظواهر في مجتمعنا مؤخرا.
لم نكن نسمع بهاته الاسياء في جيل الثمانينات وما قبل الا ناذرا ، اما هاد الجيل لم يعد يأبه بخطوط حمراء داخل المجتمع مما يجعله يقدم على اي شيء دون تردد خاصة ان كان من اصحاب " بولة حمرا "
المرجوا من الدولة اصلاح التعلييم وجعله مواكبا لتنشئة الاطفال وكذا تقديم برامج تربوية توعية لخدمة المجتمع وليس الانحلال والبرامج التافهة الذي اصبح هو الطابع العام لاعلامنا الوطني
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12
17 - الاطلسي الأربعاء 28 مارس 2018 - 22:58
كل هذا يحدث بسبب انعدام الامن و تسيير الدوريات الامنية, نجد الدرك و البوليس في مدارات الطرقات و الباراجات و لا نجده بالقرب من المواطنين لحمايتهم, و لا يتدخل الا بعد و قوع الجريمة و في بعض الاحيان يكون التدخل متاخرا او لا يكون اصلا. ميزانية الامن من درك و جيش و بوليس ضخمة جدا, لكن النجاعة غير ملموسة. و لكم واسع النظر.
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8
18 - sos الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:01
انا لا اخفيكم اني اصبت بالغثيان فقط لمشاهدة صورة هذه الفتاة المسكينة وهي تعاني الالم تحث هذا الشئ الخبيث الذي لم اجد له اسم بعد فهذه النكرة لا يجب ان ننعتها بانها شاب او ننعتها بالحيوان لان الحيونات في مقام اعلى وارقى منه..هذا المخلوق يجب ان يحنط في الحال ويوضع في وسط اكبر مزبلة بالمغرب..لا يجب ان يسجن لان السجن في المغرب هو من صنع هذه المخلوقات..
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16
19 - عابر سبيل الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:03
لو كان العقاب يطبق في المملكة لما وصلنا إلى هذه المأسي والفواجع التي يندى لها الجبين خجلا
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12
20 - رضوان الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:04
تحية الى كل رجال الامن. و نتمنى ان تقول العدالة كلمتها في حق هذا المجرم و من معه و نتمنا ان يكون العقاب قاصيا ليكونو عبرة لأمثالهم...ونتمنى تكتيف الدوريات الامنية بالمؤسسات التعليمية و مسالكها
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7
21 - الزمر الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:05
السلام، على ما يبدو أن هؤلاء المجرمين منعدمي الظمير هدفهم من هده الفيديوهات هو ابتزاز الفتيات من أجل ممارسة الجنس معهم في المستقبل،
لمدا لا يوجد في هده المدارس الحكومية أو الخاصة بمايسمى (مستشار) يمكن لأي تلميذ اللجوء إليه في مثل هذه الضروف، والحزن في هذه الواقعة لا الآباء الطفلة ولا المعلمين لم يلاحظ اي شيئ والطفلة تعاني في صمة رهيب.
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12
22 - ضمير مغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:05
تحية إلى رجال الدرك والأمن الوطني وكافة الأجهزة التي تسهر على أمن وسلامة المغرب والمغاربة. أنتم أبطال بلا منازع. وتستحقون كل خير. ونطلب من الدولة أن تعتني بكم وبأوضاعكم الاجتماعية أكثر. شكرا لكم. أنتم صمام أمان هذا البلد. وليكن ما حدث عبرة لمن يعتبر...
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6
23 - Marocain libre الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:07
يجب الاقتداء بما يقوم به الأخوة اليمنيين في حق المغتصبين يعني القصاص وما أدرك ما القصاص
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11
24 - Samir الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:08
هل بالفعل نحن نعيش في دولة إسلامية.... ....هل بالفعل نحن شعب يستحق الحرية.... ....هل هده الجمعيات الصهيونية التي تطالب بإلغاء الإعدام تستحق ان يكون لها صوت ومكان بيننا.... ....كفى ....لابد أن تطبق العقوبات القاسية تصل الى الاعدام لكل مجرم تخول له نفسه ارتكاب جرائم مثل هدا الحيوان....الدي يستحق الرجم حتى الموت أمام أعين أقارب الضحية ليكن عبرة للاخرين....
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13
25 - مغترب منذ زمن بعيد الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:09
القضية الحقيقية ايها الاخوة هي قضية سياسة امنية و اخلاق اجتماعية عامة يتم فرضها بقوة القانون و الحديد و النار كما هنا في و.م.ا
500 مليون نسمة من كل اصقاع العالم و ملايين السكان مسلحون و مافيات عاتية وووو ومع ذلك القانون و النظام و الامن العام هو السائد.
كفى كلاما و تحملوا مسؤوليتكم تجاه مواطنيكم.
الكل مسؤول. الحمد لله هاجرت منذ 20 سنة و لست نادما لاني لا استطيع العيش في بلد غير متحضر رغم حبي للارض و الناس.
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6
26 - driss الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:11
حسبنا الله ونعم الوكيل. يجب إنزال اقصى العقوبات في حق هذا الحيوان. الذي تنعدم فيه صفات الإنسانية لأنه لا يعرف معنى الأخت والمرأة بصفة عامة. الله ياخد فيه الحق.
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7
27 - اعصيم سمير الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:15
تحية احترام وتقدير للاطر العاملة بالمديرية العامة للامن الوطني المغربي.تحية لرجال الدرك الملكي المغربي.وعقوبة رادعة لهؤلاء الذئاب البشرية.على الاقل 30 سنة سجنا نافذة للذءب البشري الذي حاول اغتصاب التلميذة البريئة.القضاء المغربي سوف ينصف هاتة التلميذة بشكل كبير.تحية خالصة ونتمنى لهاتة التلميذة ان شاء الله مستقبل زاهر.وتستحق ان تكون سفيرة لكل تلميذات المملكة.لانها حاربت ذئب بشري لايستحق ان يعيش في بلدنا المغرب .
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2
28 - زمان الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:17
يجب محاكمة المجرم بي اقصى عقوبة حتي يكون عبرة
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5
29 - باز الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:25
" حيث يشتغل سائقا لجرار لسقي شجر الرمان"
واش هذا رماتو المدرسة برا في سن مبكرة ام انه لم يسبق له ان ولج اية مدرسة? لانه لا يعرف الا لغة العنف ومسنطح قدام الكاميرا بحال الى داير مونتاج لشي فيلم!
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6
30 - ريم الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:31
مصور الفيديو ارتكب جريمتين الاولى أنه لم يقدم المساعدة للفتاة.والثانية أنه نشر الفيديو وقام بتشويه سمعة الفتاة والعقوبة تصل إلى سنتين على الاقل .لو شعر بالذنب لكان عليه أن يسلم الفيديو للدرك او الشرطة .ولكن الجهل وحب التشفي في اعراض الناس ستجعله قابعا في السحن مع الوحش الذي اغتصب الفتاة .لعنة الله عليكما شوهتونا أمام العالم يا ...
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3
31 - مغربي اصيل الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:34
ما قام به هدا الوحش جريمة في
حق هده الطفلة البريئة انا اتسائل اين تلك الشرديمة الغوغائية التي تتشدق بي حقوق الانسان و تدافع عن المجرمين وتنصب لهم من يدافع عنهم، لمادا لم يتحركوا ،لانها موتحجبة؟ انهم هم السبب في كل المصائب ، انا اقترح على كل المغاربة الغيورين على وطنهم و ابنائهم ان يقوم بمطالبة نزع الحصانة عن كل الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن الاجرام و المجرمين والتي لا تترك لنا رجال الامن يحمون و يحموا بناتنا من امثال هدا المجرم .
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3
32 - Abkani الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:34
قمة النذالة، هذا ** أسال دموعي و بكيت بهستيرية لما رأيته خاصة و أنه ذكرته أليس لك أخت، لكن لا حول و لا قوة بالله.
كمواطن أتساءل هل لي الحق في رفع دعوى قضائية ضد هذا المجرم، لأن الضحية اعتبرتها ابنتي و أختي و أحسست بألمها و ألم أبيها؟
حسبي الله و نعم الوكيل، و أحيي تلك الفتاة التي دافعت على شرفها بشراسة، لكن ** كان متحكما في عنقها و رأسها بركبته و التي أتمنى من العلي القدير أن تهشم له و أن تقطع يديه التي كشفت عورة ابنة شريفة ربما ستكون طبيبة أو مهندسة ... فعلا لدي الكثير ما يقال لكني سأمسح دموعي و أنتظر حكم العدالة في هذا الإرهابي الخطير. معذرة إخواني على الإطالة لكن الحدث أدمى قلبي
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10
33 - هشام الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:42
ناري كون جا بين يديكم هدا المراهق كون قطعتوه اربا اربا ههههه و قراو مزيان ابنادم راه غير محاولة اغتصاب و ليس اغتصاب و تجد هدا يطالب بالاعدام و الاخر قالك قطعو ليه رجليه ههه و راه حتى مرتكب هذا الشي ما زال مراهق و شوف ما وراء الستار ربما تم استفزازه من طرف الفتاة .... انا لا ادافع عنه او اؤيد فعلته لكن لنكن واقعيين اكتر المشكل فالتربية اما الى دخلتيه للسجن فذاك السن سيزداد اجراما.
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-11
34 - SOUAD الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:45
Il faut taper dure et emprisonner dure et faire promener le criminel ds ts les quartiers de sa résidence sur un véhicule à découvert; menotté et très malmené.Une leçon à ts.
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3
35 - ABC الأربعاء 28 مارس 2018 - 23:45
الرد على 6 - LINA : عقلك لا يتقبل فهم القرائة والكتابة انت تطرح لنفسك سؤال مكلخ. مصور الفيديو شريك في الجريمة يا غبي عواض اينقد البنت بقا تايفيلمي
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4
36 - اباز الخميس 29 مارس 2018 - 00:09
لينا6 - لو كان المصور موجود بعمارة ويصور من نافدة لكي لا يفر المغتصب قبل الوصول اليه, ربما في تلك اللحظة لن يكون طرفا في الجريمة, لكن من صوره يعد زميلا له ولربما قد يكون ايضا هو من حرضه وشجعه على فعلته, واستغل سذاجته لينهال منه او يوقع به , كل الاحتمالات واردة مادام صديقه لاذ بالفرار!
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0
37 - يوسف بن تاشفين الخميس 29 مارس 2018 - 00:09
يجب معاقبة المغتصب باقصى العقوبة حتى يكون عبرة...ولااظن انه سيكون في راحة ابتداء من هذه الليلة...والمصور بدوره لكونه لم يقم بانقاذ الفتاة او الابلاغ عن الجريمة...ويجب تحسيس التلاميذ بالعقوبات التي تنتظر كل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة وما يترتب عن سجنه وملفه العدلي الذي سيؤثر على مستقبله...نتمنى ان يقوم الاساتذة والاباء ووساءل الاعلام بالدور التربوي المنوط بهم
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0
38 - أيوب الخميس 29 مارس 2018 - 00:09
حتى الشخص الذي قام تالتصوير الشريط عليه أن يعاقب ....ﻷنه لم يفكر أن يحمي الفتاة من المجرم الذي حاول إغتصابها ...وتحية خاصة لكل المجهودين الدين قام بخدمتهم للقبض عم المجرم الذي ليس لديه أي علاقة باﻷنسانية ولن يفكر في شرف إخواته وشرف أختنا خولة ...
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