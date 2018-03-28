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كُتّاب وآراء
مغتصب "ضحية بوشان" يقبع بالسجن .. والدرك يطارد مصور الفيديو
أحال الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الشاب الذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول اغتصاب تلميذة بجماعة بوشان بإقليم الرحامنة على السجن المحلي الوداية، بعد متابعته بالمنسوب إليه.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الوكيل العام أمر بإحالة المتهم "ياسين. ب"، المتحدر من دوار بداوة سيدي عبد الله، على السجن، بعد ساعات من التحقيق.
وأفادت مصادرنا بأن الشاب الذي قام بتصوير الواقعة، المدعو "حمزة. ص"، وهو ابن منتخب بجماعة آيت الطالب، ما يزال فارا من العدالة.
أما الشاب المشتبه في كونه وراء نشر الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي، المدعو "يوسف. ع"، فقد جرى استدعاؤه من طرف عناصر الدرك الملكي ببوشان من أجل التحقيق معه.
وقضت الطفلة التي تعرضت لمحاولة الاغتصاب ساعات طوال بمدينة مراكش رهن البحث الذي تجريه النيابة العامة، وكانت مرفوقة بوالدتها وتلميذتين كانتا شاهدتين على الواقعة، ولم تحضر حتى حدود التاسعة والنصف من هذه الليلة إلى منزلها.
وأكد خالد ساجد، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية بوشان التأهيلية، أنه توصل بشريط فيديو من بعض الشباب، وبعد تمحيصه تبين له أن الأمر يتعلق بتلميذة تدرس بالسنة الثالثة إعدادي بالمركب التربوي المندمج لبوشان.
وأضاف رئيس جمعية الآباء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه توجه صوب مقر الدرك الملكي ببوشان وقام بالتبليغ عن الفيديو، مبرزا أن "السلطات لم تكن تعتقد أن الأمر يتعلق بالمنطقة، إلا أن التحريات أظهرت ذلك، ليتم التحرك صوب المعني بالأمر واعتقاله".
واستنكر رئيس الجمعية الحادث، واصفا إياه بالشنيع، داعيا، ضمن تصريحه، إلى القيام بحملات تحسيسية وسط المؤسسات التعليمية.
وجرت عملية توقيف الشاب المتهم في حدود العاشرة صباحا من اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الرابط بين اليوسفية وبوشان، بعدما كان متجها إلى دوار أولاد عبيد الكاف حيث يشتغل سائقا لجرار لسقي شجر الرمان.
وأضافت مصادرنا أن الطفلة البالغة من العمر 16 عاما كانت قد خرجت للتو من القسم متجهة صوب منزلها، إلا أن الشاب اعترض طريقها بالقرب من إحدى محطات البنزين ليرتكب فعلته بتوثيق من صديقه.
وقد خلف الحادث استياء كبيرا في صفوف الساكنة، من منتخبين وسلطات وجمعويين وحقوقيين الذين نددوا بالواقعة، وطالبوا بمعاقبة الجناة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
نطالب بأقصى العقوبات لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه
السلام عليكم
لم نكن نسمع بهاته الاسياء في جيل الثمانينات وما قبل الا ناذرا ، اما هاد الجيل لم يعد يأبه بخطوط حمراء داخل المجتمع مما يجعله يقدم على اي شيء دون تردد خاصة ان كان من اصحاب " بولة حمرا "
المرجوا من الدولة اصلاح التعلييم وجعله مواكبا لتنشئة الاطفال وكذا تقديم برامج تربوية توعية لخدمة المجتمع وليس الانحلال والبرامج التافهة الذي اصبح هو الطابع العام لاعلامنا الوطني
لمدا لا يوجد في هده المدارس الحكومية أو الخاصة بمايسمى (مستشار) يمكن لأي تلميذ اللجوء إليه في مثل هذه الضروف، والحزن في هذه الواقعة لا الآباء الطفلة ولا المعلمين لم يلاحظ اي شيئ والطفلة تعاني في صمة رهيب.
500 مليون نسمة من كل اصقاع العالم و ملايين السكان مسلحون و مافيات عاتية وووو ومع ذلك القانون و النظام و الامن العام هو السائد.
كفى كلاما و تحملوا مسؤوليتكم تجاه مواطنيكم.
الكل مسؤول. الحمد لله هاجرت منذ 20 سنة و لست نادما لاني لا استطيع العيش في بلد غير متحضر رغم حبي للارض و الناس.
واش هذا رماتو المدرسة برا في سن مبكرة ام انه لم يسبق له ان ولج اية مدرسة? لانه لا يعرف الا لغة العنف ومسنطح قدام الكاميرا بحال الى داير مونتاج لشي فيلم!
حق هده الطفلة البريئة انا اتسائل اين تلك الشرديمة الغوغائية التي تتشدق بي حقوق الانسان و تدافع عن المجرمين وتنصب لهم من يدافع عنهم، لمادا لم يتحركوا ،لانها موتحجبة؟ انهم هم السبب في كل المصائب ، انا اقترح على كل المغاربة الغيورين على وطنهم و ابنائهم ان يقوم بمطالبة نزع الحصانة عن كل الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن الاجرام و المجرمين والتي لا تترك لنا رجال الامن يحمون و يحموا بناتنا من امثال هدا المجرم .
كمواطن أتساءل هل لي الحق في رفع دعوى قضائية ضد هذا المجرم، لأن الضحية اعتبرتها ابنتي و أختي و أحسست بألمها و ألم أبيها؟
حسبي الله و نعم الوكيل، و أحيي تلك الفتاة التي دافعت على شرفها بشراسة، لكن ** كان متحكما في عنقها و رأسها بركبته و التي أتمنى من العلي القدير أن تهشم له و أن تقطع يديه التي كشفت عورة ابنة شريفة ربما ستكون طبيبة أو مهندسة ... فعلا لدي الكثير ما يقال لكني سأمسح دموعي و أنتظر حكم العدالة في هذا الإرهابي الخطير. معذرة إخواني على الإطالة لكن الحدث أدمى قلبي