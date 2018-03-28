مغتصب "ضحية بوشان" يقبع بالسجن .. والدرك يطارد مصور الفيديو

عبد الإله شبل من بوشان

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الشاب الذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول اغتصاب تلميذة بجماعة بوشان بإقليم الرحامنة على السجن المحلي الوداية، بعد متابعته بالمنسوب إليه.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الوكيل العام أمر بإحالة المتهم "ياسين. ب"، المتحدر من دوار بداوة سيدي عبد الله، على السجن، بعد ساعات من التحقيق.

وأفادت مصادرنا بأن الشاب الذي قام بتصوير الواقعة، المدعو "حمزة. ص"، وهو ابن منتخب بجماعة آيت الطالب، ما يزال فارا من العدالة.

أما الشاب المشتبه في كونه وراء نشر الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي، المدعو "يوسف. ع"، فقد جرى استدعاؤه من طرف عناصر الدرك الملكي ببوشان من أجل التحقيق معه.

وقضت الطفلة التي تعرضت لمحاولة الاغتصاب ساعات طوال بمدينة مراكش رهن البحث الذي تجريه النيابة العامة، وكانت مرفوقة بوالدتها وتلميذتين كانتا شاهدتين على الواقعة، ولم تحضر حتى حدود التاسعة والنصف من هذه الليلة إلى منزلها.

وأكد خالد ساجد، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية بوشان التأهيلية، أنه توصل بشريط فيديو من بعض الشباب، وبعد تمحيصه تبين له أن الأمر يتعلق بتلميذة تدرس بالسنة الثالثة إعدادي بالمركب التربوي المندمج لبوشان.

وأضاف رئيس جمعية الآباء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه توجه صوب مقر الدرك الملكي ببوشان وقام بالتبليغ عن الفيديو، مبرزا أن "السلطات لم تكن تعتقد أن الأمر يتعلق بالمنطقة، إلا أن التحريات أظهرت ذلك، ليتم التحرك صوب المعني بالأمر واعتقاله".

واستنكر رئيس الجمعية الحادث، واصفا إياه بالشنيع، داعيا، ضمن تصريحه، إلى القيام بحملات تحسيسية وسط المؤسسات التعليمية.

وجرت عملية توقيف الشاب المتهم في حدود العاشرة صباحا من اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الرابط بين اليوسفية وبوشان، بعدما كان متجها إلى دوار أولاد عبيد الكاف حيث يشتغل سائقا لجرار لسقي شجر الرمان.

وأضافت مصادرنا أن الطفلة البالغة من العمر 16 عاما كانت قد خرجت للتو من القسم متجهة صوب منزلها، إلا أن الشاب اعترض طريقها بالقرب من إحدى محطات البنزين ليرتكب فعلته بتوثيق من صديقه.

وقد خلف الحادث استياء كبيرا في صفوف الساكنة، من منتخبين وسلطات وجمعويين وحقوقيين الذين نددوا بالواقعة، وطالبوا بمعاقبة الجناة.