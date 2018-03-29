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الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تنقذ 93 مهاجرا عرض المتوسط

البحرية الإسبانية تنقذ 93 مهاجرا عرض المتوسط

البحرية الإسبانية تنقذ 93 مهاجرا عرض المتوسط
متابعة من خالد ملوك
الخميس 29 مارس 2018 - 11:27

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني من إغاثة 93 مهاجرا يتحدرون من دول العمق الإفريقي، كانوا على متن قاربين متجهين نحو سواحل مدينتي ألميريا ومالقا الجنوبيتين.

وأفادت منابر إعلامية إسبانية بأنه جرى نقل الموقوفين، ضمنهم عشر نساء وثلاثة أطفال صغار، نحو ميناء مدينة ألميريا، مشيرة إلى أن عملية الإغاثة تمت بعرض سواحل جزيرة البوران الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الساحلين المغربي والإسباني.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن عناصر البحرية الإسبانية مستمرة في البحث عن مكان تواجد قاربين آخرين انطلقا من سواحل بلدة بني بوغافر التابعة لإقليم الناظور، مبرزة في المنحى ذاته أنه تمت الاستعانة بمروحية "Helimer207" وسفينة "SAR Mastelero" بغية الإسراع في عملية البحث والإنقاذ.

وقالت مصادر أمنية إسبانية إن الأمر لم يستدع تدخل عناصر البحرية الملكية المغربية، لاسيما أن عملية توقيف هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية تمت داخل نطاق المياه الإقليمية الإسبانية، فيما أوضحت فرقة الصليب الأحمر الإسباني أن الموقوفين تلقوا العناية اللازمة، وهم الآن في صحة جيد.

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