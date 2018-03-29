24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. فندق الهيلتون يعود من جديد إلى العاصمة الرباط (5.00)

  2. اتفاقية شراكة تجمع وزارة الجالية بـ"الإيركام" (5.00)

  3. أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)

  4. الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)

  5. عندما يتهم الفقهاء غيرهم بـ"الجهل" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السقوط من منحدر جبلي يقتل ستينياً بإقليم الحوز

السقوط من منحدر جبلي يقتل ستينياً بإقليم الحوز

السقوط من منحدر جبلي يقتل ستينياً بإقليم الحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 29 مارس 2018 - 00:56

لفظ شخص في عقده السادس أنفاسه الأخيرة مساء الأربعاء بدوار آيت محند، التابع لجماعة مولاي إبراهيم، إقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك سقط من منحدر جبلي بجبال الأطلس الكبير، فتوفي في الحين بمكان وقوعه، موردة أن عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي اسني أشرفوا، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب دكالة بالمدينة الحمراء لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأضافت مصادر هسبريس أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بجماعة اسني فتحت تحقيقا أوليا حول ظروف وملابسات هذا الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.