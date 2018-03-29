السقوط من منحدر جبلي يقتل ستينياً بإقليم الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ شخص في عقده السادس أنفاسه الأخيرة مساء الأربعاء بدوار آيت محند، التابع لجماعة مولاي إبراهيم، إقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك سقط من منحدر جبلي بجبال الأطلس الكبير، فتوفي في الحين بمكان وقوعه، موردة أن عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي اسني أشرفوا، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب دكالة بالمدينة الحمراء لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأضافت مصادر هسبريس أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بجماعة اسني فتحت تحقيقا أوليا حول ظروف وملابسات هذا الحادث المميت.