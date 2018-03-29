مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادثة سير

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم اشتوكة -آيت باها أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثة سير وقعت، صباح اليوم الخميس، بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة بيوكرى وجماعة آيت عميرة على مستوى دوار الرجيلة.

وأوضحت السلطات المحلية أن هذه الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة ال7 صباحا، نجمت عن اصطدام شاحنة صغيرة لنقل العمال الفلاحيين وحافلة لنقل الركاب.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قد تدخلت لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لاشتوكة - آيت باها لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وأسباب هذه الحادثة.