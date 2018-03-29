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الرئيسية | حوادث | مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادثة سير

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادثة سير

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادثة سير
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 09:05

أفادت السلطات المحلية لإقليم اشتوكة -آيت باها أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادثة سير وقعت، صباح اليوم الخميس، بالطريق الإقليمية الرابطة بين جماعة بيوكرى وجماعة آيت عميرة على مستوى دوار الرجيلة.

وأوضحت السلطات المحلية أن هذه الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة ال7 صباحا، نجمت عن اصطدام شاحنة صغيرة لنقل العمال الفلاحيين وحافلة لنقل الركاب.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قد تدخلت لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لاشتوكة - آيت باها لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وأسباب هذه الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مراد المغربي الخميس 29 مارس 2018 - 09:14
لا اله الا الله...إن لله و إنا إليه راجعون
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21
2 - oued amlil الخميس 29 مارس 2018 - 09:15
نسأل الله السلامة والعافية اللهم ارحم الموتى وارزق ذويهم الصبر وكل الشفاء للجرحى والسلامة للجميع.
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26
3 - abdo الخميس 29 مارس 2018 - 09:16
انا لله وانا اليه راجعون. تغمدهم الله برحمته والهم ذويهم الصبر والسلوان
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20
4 - عادل الخميس 29 مارس 2018 - 09:16
رحم الله الجميع، وندعو بالشفاء للمصابين، ونطالب الدولة بتحمل المسؤولية بدل فتح تحقيقات لإلهاء الرأي العام، كفانا من الطنز.....؟!
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19
5 - عبد الكبير الخميس 29 مارس 2018 - 09:16
على السلطات أن تمنع نقل العمال بواسطة الشاحنات لأنهم يتسببون في حوادث قاتلة
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6 - مريومة الخميس 29 مارس 2018 - 09:17
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون هذا كله بسبب السرعة وقلة الانتباه بالإضافة إلى رداءة الطرقات لذلك يجب مضاعفة الانتباه أثناء السياقة ، اللهم تول برحمتك الذين توفوا واشف المصابين والطف بعبادك يا لطيف يا كريم.
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10
7 - غي دايز الخميس 29 مارس 2018 - 09:20
اللهم ارحمهم وأكرم نزلهم وآت اهلهم وذويهم صبرا
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11
8 - حسن الدشيرة الخميس 29 مارس 2018 - 09:26
رحم الله من مات و شافى من عاش، كفى من نقل العمال الفلاحين في شاحنات و كانهم رمل او ماشية.
الشاحنة اعدت لنقل البضائع، ماذا سيحصل الان للجرحى من سيداويهم و انا شبه متاكد انه ليس لهم تامين و يشتغلون بالنوار، في القانون المغربي اذا ما اصيب الاجير في طريقه إلى العمل فان ذلك يعتبر حادتة شغل.اما الموتى فالله اعلم كم من نفر كان يقوتون و يعيلون، هنا يجب على الأجهزة التحرك لضمان العلاج و حصولهم على مستحقاتهم و ان كانت الصحة لا تعوض بتمن.
يجب ان لا تمر الحادتة مرور الكرام.هولاء هم من يجب الوقوف معهم لأنهم مغاربة احرار يشتغلون في ظروف سيئة و يستيقظون باكرا لجني منتوجات قد يساوي تمن الكيلو منها بعد التصدير نصف يوميتهم النقدية.
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9 - MED الخميس 29 مارس 2018 - 09:28
تتعدد الأسباب و الموت واحد إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم أرحمهم و أغفر لهم و أكرم نزلهم و أقبلهم من الصدقين و الشهداء و أرزق اهلهم الصبر و السلوان و شافي المصابين يا أرحم الراحمين
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10
10 - مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 09:28
كفى من التهور الذي حصد عدد من أرواح ابرياء سدا وخلف مأسي مزرية للمواطنين وأضرار بالغة للاقتصاد الوطني لا حولا و لا قوة إلى بالله العظيم ان لله وأن إليه راجعون .
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11 - م.العربي الخميس 29 مارس 2018 - 09:29
الله يرحمهم ويوسع عليهم، تعددت الاسباب و الموت واحد
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12 - المهم الخميس 29 مارس 2018 - 09:34
ابرياء ضحايا سائقين متهورين ليست في قلوبهم الرحمة منعدمي الاخلاق رحم الله الأموات و ألهم ذويهم بالصبر و السلوان و ملاحظة ان الزيادة في المخالفات لا تعني شيء و لم تعطي اَي نتيجة بل تضاعفت الحوادث و الحل الوحيد هو الاعتماد على التربية و الاخلاق منذ الصغر في البيت و في المدرسة و في الشارع كما يجب محاربة الفساد في التعليم و في الإدارات العمومية و كذلك في دوريات الدرك و الأمن و جميع السلطات ، الطفل يتربى عن الغش و الرشوة و الكذب فماذا ننتظر منه ؟
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13 - YASSINE AGADIR الخميس 29 مارس 2018 - 09:35
اولا .. تعازينا الحارة ل عائلة الضحايا والله اصبركم يارب.. ثانية يجب على الدولة من نقل العمال في الشاحنات و pick up .. راه كاينين شاركات تاع الحافلات بدون دكر الاسماء يتم ايجارها ، و العامل يدهب للعمل مرتاح ، مهني من البرد و محمي ، اتمنى ان تهتموا ب عمال الفلاحة
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14 - عادل بوموجة الخميس 29 مارس 2018 - 09:40
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم أحسن ما أقول هو بلادي بلاد ليس لها مثيل
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15 - مول جابيل الخميس 29 مارس 2018 - 09:54
المغرب متقدم في ماذا يا ترى !! في حوادث السير والفواجع والمصائب وهلمّ جرا ورفعا ونصبا ..المسؤولية يتحملها الجميع حاكمون ومحكومون حاكمون لأنهم أهملوا البلاد والعباد يبنون ويشيدون ويزينون قصورهم ومساكنهم في الداخل والخارج ويتركون الملك العام والبنى التحتية والفوقية من طرق وقناطر مهملة لا تصلح حتى لمرور الدواب ..ومحكومون لتهورهم وتسابقهم نحو المجهول ..الله رد بنا ردا جميلا رحم الله ضحايا الفاجعة وألهم ذويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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