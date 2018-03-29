فيديو اعتداء رجل على زوجته يستنفر الأمن بالدشيرة

هسبريس من أكادير

بعد يوم واحد على انتشار "الفيديو" الذي يوثق محاولة اغتصاب الفتاة خولة في الشارع العام، تداول مستعملو المواقع الاجتماعية شريطا جديدا، مدته 59 ثانية، يوثق اعتداءً على سيدة في أحد شوارع الدشيرة الجهادية نواحي أكادير.

وحسب مصادر هسبريس الإلكترونية فإن الشريط يعود إلى مساء الثلاثاء الماضي، حينما أقدم زوج على تعنيف زوجته في الشارع العام أمام مرأى مرتادي أحد المقاهي.

المصادر نفسها أكّدت أن أطوار القضية تعود إلى مباغتة السيدة لزوجها وهو جالس في أحد المقاهي رفقة فتاة تشتغل نادلة، الأمر الذي اعتبرته الزوجة خيانة لها، إلا أن الزوج قابل احتجاجها بتعنيف جسدي، أسقطها أرضا أمام أنظار مرتادي المقهى المذكور.

وزادت المصادر المقربة من الحادث أن النادلة سبق لها أن قضت أربعة أشهر سجنا نافذا بسبب المشاركة في الخيانة الزوجية، رفقة الشخص نفسه، الذي تنازلت له زوجته عن تهمة الخيانة الزوجية ولم يقض العقوبة الحبسية.

وبعد يومين على حادث الاعتداء الذي وثقه أحد الشهود العيان بكاميرا هاتفه، أدلت الضحية بشهادة طبية، حددت مدة العجز فيها في 30 يوما.

وخلق الشريط في مواقع التواصل الاجتماعي استنفارا لدى المصالح الأمنية بكل من أكادير وإنزكان، لاسيما أن المشتبه فيه في حالة فرار، وتم التعرف على هويته من قبل العناصر الأمنية، بعد شكاية زوجته.