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الرئيسية | حوادث | فيديو اعتداء رجل على زوجته يستنفر الأمن بالدشيرة

فيديو اعتداء رجل على زوجته يستنفر الأمن بالدشيرة

فيديو اعتداء رجل على زوجته يستنفر الأمن بالدشيرة
هسبريس من أكادير
الخميس 29 مارس 2018 - 14:10

بعد يوم واحد على انتشار "الفيديو" الذي يوثق محاولة اغتصاب الفتاة خولة في الشارع العام، تداول مستعملو المواقع الاجتماعية شريطا جديدا، مدته 59 ثانية، يوثق اعتداءً على سيدة في أحد شوارع الدشيرة الجهادية نواحي أكادير.

وحسب مصادر هسبريس الإلكترونية فإن الشريط يعود إلى مساء الثلاثاء الماضي، حينما أقدم زوج على تعنيف زوجته في الشارع العام أمام مرأى مرتادي أحد المقاهي.

المصادر نفسها أكّدت أن أطوار القضية تعود إلى مباغتة السيدة لزوجها وهو جالس في أحد المقاهي رفقة فتاة تشتغل نادلة، الأمر الذي اعتبرته الزوجة خيانة لها، إلا أن الزوج قابل احتجاجها بتعنيف جسدي، أسقطها أرضا أمام أنظار مرتادي المقهى المذكور.

وزادت المصادر المقربة من الحادث أن النادلة سبق لها أن قضت أربعة أشهر سجنا نافذا بسبب المشاركة في الخيانة الزوجية، رفقة الشخص نفسه، الذي تنازلت له زوجته عن تهمة الخيانة الزوجية ولم يقض العقوبة الحبسية.

وبعد يومين على حادث الاعتداء الذي وثقه أحد الشهود العيان بكاميرا هاتفه، أدلت الضحية بشهادة طبية، حددت مدة العجز فيها في 30 يوما.

وخلق الشريط في مواقع التواصل الاجتماعي استنفارا لدى المصالح الأمنية بكل من أكادير وإنزكان، لاسيما أن المشتبه فيه في حالة فرار، وتم التعرف على هويته من قبل العناصر الأمنية، بعد شكاية زوجته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مغربية الخميس 29 مارس 2018 - 14:39
رجال و شمن رجال بقاو دابا خصهم اعادة التربية و قالك المراة خدات بزاف ديال الحقوق. اشمن حقوق خدينا غير الضرب و الاغتصاب و السب و الشتم
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27
2 - جبلي ابن الجبل الخميس 29 مارس 2018 - 14:39
لا حول و لا قوة إلا بالله إلى أين أنت ذاهب يا وطني .. ما أكرمهم إلا كريم و إن أبغض الحلال عند الله الطلاق حتى إذا ما تفهموش يتفرقو بالحسنا و كل واحد يشوف لي يصلحلو
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28
3 - nadia الخميس 29 مارس 2018 - 14:39
كون ماسمحاتش ليه المىة الاولى كون كاغ ما ستحلى لحمها مرة اخرى
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15
4 - يحي بوشيخي الخميس 29 مارس 2018 - 14:40
من المُعَنَف الاول. وهل يعتبر رد الفعل هو الاصل ام الفعل.اهمس في اذن كل امرأة ان المرأة هي من يدمر المرأة.وتحرش المرأة بالرجل لا احد يذكره ويبق هو الضحية الى حين
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-18
5 - najwa الخميس 29 مارس 2018 - 14:42
لا حول ولا قوة الا بالله ماذا حدث للنخوة في هذه البلاد مادام المرئ غير قادر على المسؤولية و الوفاء لماذا يتزوج اصلا حاشا ان تكون هذه اخلاق المسلمين و استحضر اخر وصايا الرسول صلى الله عليه و سلم الدي كان يطعم عائشة رضي الله عنها بيديه "استوصو بالنساء خيرا" و في حالة ما اذا كان الزوج لم يعد يتفاهم مع زوجته و وصلو الى نفق مسدود ابغض الحلال عند الله الطلاق لماذا نرى مثل هذه الصور التي تسم البدن و تسيء الى موسسة الزواج يعني قيم المجتمع المغربي صراحة في انحطاط الا من رحم ربي
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9
6 - Tim الخميس 29 مارس 2018 - 14:43
Trop c'est trop,à voir la vidèoo on croirait que c'est mr qui a trouvé sa femme dans un café avec un autre homme.c'est quoi cette brutalité?c'est à en pleurer surtout aprés avoir visionné la vidèo de benguerir.
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7 - البعمراني الخميس 29 مارس 2018 - 14:47
اربعة أشهر للخيانة الزوجية أليست عقوبة خفيفة جدا ونحن أن المتزوج هو الذي يجب ان تكون عقوبته مشددة حيث نرى العكس بمجرد تنازل الزوجة يطلق سراحه
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8 - kamal الخميس 29 مارس 2018 - 14:54
ا لى المغربية واش كاتهضري على لمرا لي تضربات اولا المرا النادلة راكلهوم عيالات
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9 - مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 14:55
هذا ما جنيناه من المسلسلات التركيۃ و المكسبكيۃ
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10 - الحقيقة الضائعة الخميس 29 مارس 2018 - 14:55
أكثر عنف المراة آنتشار هو من أختها الأنتى. أما أغلبية الرجال اليوم فيطلبون غير الله يدوز النهار على خير معهم.
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11 - Hor الخميس 29 مارس 2018 - 15:04
Ceux qui frappent leurs femmes pour moi c'est pas des hommes quoi qu'elles aurait faits,il faut pas les frapper tu peux divorcer si elle a fait une grosse bêtise et c'est elle qui prend sa responsabilité ,mais si tu la tabasse chaque foi que tu rentre chez toi après avoir fumer pas mal de joints ou quelques verres de d'alcool Devant tes enfants c'est que tu n'est pas normal et tu ne mérite pas cette femme
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12 - خليل الخميس 29 مارس 2018 - 15:08
Si ce n’est pas la boule de neige? Alors c’est quand que ce médiocre gouvernement va faire son devoir ?
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13 - سرحان الخميس 29 مارس 2018 - 15:08
يا رب السلامة مازال العاطي يعطي يالله ليعندو شي ڤيديو يجبدو
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14 - hassan الخميس 29 مارس 2018 - 15:10
من يقرا للمعلقين يظن نفسه يعيش بالمدينة الفاضلة ,واي دبابة حطت على حساء الشيخ الفقيه يعلقون ويدلون بأراهم النيرة ,وهناك امورافظع واهول تحصل وبالنسبة لهم عادية ,لهدا لن يتقدموا وسيعيشون حالمين مقوقعين حتى ينسل العقد الخرافي والكدبة الكبرى تفك طلاسيمها الشيطانية ليظهر الحق ويتحسروا على غبائهم ,
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