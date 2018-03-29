اعتقال مصور "فيديو بوشان" .. ووالدة خولة: أمزق المغتصب بالأسنان

هسبريس - عبد الإله شبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر من السلطة المحلية بقيادة بوشان بالرحامنة، أن الشاب المتهم بتصوير "فيديو" اعتداء شاب آخر على تلميذة ومحاولة اغتصابها جرى توقيفه.

وحسب مصادر الجريدة فإن أب الشاب الذي قام بتصوير الواقعة، والمدعو "حمزة.ص"، هو الذي قام بتسليم المبحوث عنه لعناصر الدرك الملكي بابن جرير صباح اليوم الخميس.

من جهة أخرى، أكدت والدة التلميذة المعتدى عليها أنها ستقوم بنقل ابنتها هذا الصباح إلى طبيب نفساني بمدينة مراكش، بالنظر إلى تأثير الواقعة عليها.

وأوضحت الأم في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ابنتها لازالت تعاني من مضاعفات الاعتداء، وكذا بالنظر إلى الساعات الطوال في التحقيق التي قضتها أمس الأربعاء حتى منتصف الليل.

وبنبرة الأم المكلومة جراء ما تعرضت له ابنتها القاصر تقول للجريدة: "لو شديت الولد كون كلتو بسناني"، مؤكدة أنها لن تقبل أي دعوة إلى الصلح من طرف عائلة المعتدي.

ولفتت الأم، ضمن تصريحها، إلى أن المنطقة تعاني من غياب الطرقات والإنارة، إلى جانب غياب وسائل النقل لفائدة التلاميذ الذين يتحدرون من الدوار الذي تقيم فيه.

وكان قد تم توقيف الشاب الذي ظهر في شريط وهو يحاول اغتصاب تلميذة بجماعة بوشان بإقليم الرحامنة، أمس صباحا؛ فيما أمر الوكيل العام بإحالة المتهم "ياسين.ب"، المتحدر من دوار بداوة سيدي عبد الله، على المحاكمة، بعد ساعات من التحقيق.