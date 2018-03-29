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الرئيسية | حوادث | اعتقال مصور "فيديو بوشان" .. ووالدة خولة: أمزق المغتصب بالأسنان

اعتقال مصور "فيديو بوشان" .. ووالدة خولة: أمزق المغتصب بالأسنان

اعتقال مصور "فيديو بوشان" .. ووالدة خولة: أمزق المغتصب بالأسنان
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 29 مارس 2018 - 11:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر من السلطة المحلية بقيادة بوشان بالرحامنة، أن الشاب المتهم بتصوير "فيديو" اعتداء شاب آخر على تلميذة ومحاولة اغتصابها جرى توقيفه.

وحسب مصادر الجريدة فإن أب الشاب الذي قام بتصوير الواقعة، والمدعو "حمزة.ص"، هو الذي قام بتسليم المبحوث عنه لعناصر الدرك الملكي بابن جرير صباح اليوم الخميس.

من جهة أخرى، أكدت والدة التلميذة المعتدى عليها أنها ستقوم بنقل ابنتها هذا الصباح إلى طبيب نفساني بمدينة مراكش، بالنظر إلى تأثير الواقعة عليها.

وأوضحت الأم في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ابنتها لازالت تعاني من مضاعفات الاعتداء، وكذا بالنظر إلى الساعات الطوال في التحقيق التي قضتها أمس الأربعاء حتى منتصف الليل.

وبنبرة الأم المكلومة جراء ما تعرضت له ابنتها القاصر تقول للجريدة: "لو شديت الولد كون كلتو بسناني"، مؤكدة أنها لن تقبل أي دعوة إلى الصلح من طرف عائلة المعتدي.

ولفتت الأم، ضمن تصريحها، إلى أن المنطقة تعاني من غياب الطرقات والإنارة، إلى جانب غياب وسائل النقل لفائدة التلاميذ الذين يتحدرون من الدوار الذي تقيم فيه.

وكان قد تم توقيف الشاب الذي ظهر في شريط وهو يحاول اغتصاب تلميذة بجماعة بوشان بإقليم الرحامنة، أمس صباحا؛ فيما أمر الوكيل العام بإحالة المتهم "ياسين.ب"، المتحدر من دوار بداوة سيدي عبد الله، على المحاكمة، بعد ساعات من التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - masdoum الخميس 29 مارس 2018 - 11:11
المرجو توقيع اقصى عقوبه في حقه حمايه لمستقبل الاجيال القادمه. هناك تساهل كبيييييييييير جدا في عقوبات المغتصبين. علاش ما نديروش للمغتصبين 25سنه سجنا. او حتى اعدام .
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170
2 - تمغربيت الخميس 29 مارس 2018 - 11:13
الله ياخذ الحق في هد عدمي الأدب والتربية.. ام خولة بعدي بنتك من الاعلام رأهم غير غدي يتاجروا بالمعانة ديالها.. وخطوة إيجابية انك تدي بنتك لطبيب نفسي.. وفتخري بها خولة بنت المغاربة كاملين.
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171
3 - مواطن غيور على و طنه الخميس 29 مارس 2018 - 11:16
اتمنا ان تعيد التشكيلات الجديدة للقوات المساعدة المرتقب اعادة انتشارها في مدن و قرى المملكة الامن و الامان للمواطنين لان لأمور ليست على خير فالجريمة بمختلف اوجهها تعرف انتشارا و ارتفاعا منقطع النظير
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24
4 - aminux الخميس 29 مارس 2018 - 11:20
الله يعطيك الصبر الواليدة،اما بخصوص وسائل النقل و الانارة و البنيات التحتية غادي نديروهم الى عطاونا شرف تنظيم المونديال. غي خاص شويا الصبر زيدو صبرو معنا
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-7
5 - casaoui الخميس 29 مارس 2018 - 11:20
C'est facile d'arrêter les criminels après leurs crimes,ou vous étiez pour protéger les victimes??Vous êtes les premiers responsables,vous passez votre temps à jouer aux cartes et vos responsables passent leur temps dans des cafés ....les premiers responsables de ce qui se passe au Maroc ce sont les douaniers qui n'ont pas su arrêter l'arrivée de extasie,les gendarmes et les policiers qui n'ont pas su empêcher là ventre des drogues et de l'alcool,ils n'ont pas su protéger les marocains .....la sécurité des marocains est un droit,revendiquez vos droits
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2
6 - Omar الخميس 29 مارس 2018 - 11:21
الخصي ولا شيء غير الخصي لهذه الكائنات المريضة، حتى الحيوانات تستحي القيام بمثل بأفعالهم.
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24
7 - مغريبي الخميس 29 مارس 2018 - 11:22
تحيه خاصه الأب علا هاد تصرف راغم الابوا قدم ولده العداله يريت كون گاع الناس كيقومو بنفس الشيء مغديشت يكتر عندنا الإجرام بهاد الطريقة
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20
8 - اريج الخميس 29 مارس 2018 - 11:22
انا بالنسبة لي خولة شريفة وفي قمة الشرف ﻻنها دافعت على شرفها بكل ماؤوتيت من قوة.ارفعي راسك عاليا ياخولة فانتي كنتي بمتابة فارس فوق جواده يدافع بكل شراسة عن شرفه وعزته اتمنى ان تقرئي تعليقي هدا. انتي شريفة جدا وبطلة ﻻيهمكي ادا ظهر شيء من لحمك. الناس راها كتعريه وتبينوا غير في البحر.اما انتي كان غصبا عنكي. ارفعي راسك عاليا وﻻتبالي.
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42
9 - mehdi Frankfurt الخميس 29 مارس 2018 - 11:25
قبل الكلام على العقوبة يجب الرجوع إلى أصل المآسي في المغرب يجب أولا معاقبة المسؤولين على تسيير هذه البلاد ومعالجة المشاكل من الجدر. إذا ضل الحال عل ما عليه في المغرب فانتضروا الابشع
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10
10 - م.العربي الخميس 29 مارس 2018 - 11:27
نعيش ازمة اخلاق بامتياز، الظاهرة ليست وليدة اليوم بقدر ما ساهمت السوسيال ميديا في فضح المستور. المجتمع و الدولة بكل مؤسساتها هم المسؤولون عما و صلنا له اليوم. لكن لعل هذا الواقع المؤلم يحمل بداخله استبشارا لما هو قادم اذا كانت الرغبة في التغيير صادقة.
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14
11 - youssef الخميس 29 مارس 2018 - 11:28
تحية عالية لأم الضحية، التي تُظهر عن وعي رفيع من خلال تصريحاتها.

يجب ان يأخذ القضاء مجراه، و لو اننا واعون بكون التشريعات المغربية لا توصف الجرائم الجنسية كما ينبغي و لا تحيطها بعقوبات في مستوى الجرم .. العربية تاعرابت اقصى ما يمكن للقاضي ان يحكم به هو بضعة اشهر او 2 الى ثلاث سنوات.

فلتذهبوا و تسألو السيد مصطفى الرميد و السيدة بسيمة الحقاوي لماذا.
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8
12 - غيور الخميس 29 مارس 2018 - 11:32
السبب هو قانون العقوبات. و ظروف السجون التي تحولت إلى فنادق
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4
13 - marbia الخميس 29 مارس 2018 - 11:33
يجب مراجعة انفسن في طريقة تربية اولادنا فمن الصغر يجب ان نعلمهم احترام البنت ولا ينظر اليها انها اقل واضعف منه
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5
14 - المعقول الخميس 29 مارس 2018 - 11:33
رغم احترامي لهذه القضية.لكن انتظرو مزيد من الحوادث المماثلة في الايام المقبلة مع هالة إعلامية كثيفة وتشدق جمعيات استرزاقية بالدفاع عن ضحاياها مع المطالبة بسن قوانين وووو والداخلية ايضا تلعب نفس الاسلوب كل هذا للتغطية على احذاث جرادة وغيرها بالامس ثم طحن طفل قاصر بمدرعات المخزن ولم نسمع بالمثل مع احترامي لعائلة الضحية الا ان قضية الفتاة قضية جنائية يمكن حسمها بانزال عقوبات رادعة للجناة رغم انهم لن يلبثوا اكثر من سنة على الاكثر والاستفاذة من العفو كغيرهم من العشرات.مشكلة البلد هي الفساد بالارض والبحر واستفراد حفنة من الللصوص بمصير ملايين من البؤساء مع تسخير القضاء والاعلام والسلطة لخذمة مصالحها. الاعلام يتكلم فقط عن ابناء الطبقة المسحوقة ولم يسبق ان تطرق لفضائح ابناء اللصوص .
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7
15 - زوزو الخميس 29 مارس 2018 - 11:34
بدل تفكير رؤساء الجماعات فى اقتناء الجديد فى عالم تكنلوجيا صناعة السيارات . يجب التفكير اقتناء سيارات لنقل التلاميد والتلميدات بين المدرسة والبيت . من ماليات الجماعات وبمساهمة جمعية الاباء نخفف العبىء على فلدات اكبادنا ونقيهم شر القر والحر جرائم الوحوش منها البشرية وغيرها . ويكون الجميح مرتاح البال.
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6
16 - مغربي بأوربا الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
السلام عليكم جميعا. يحسن عوان واليديها مساكن.
من عندي أنا 30 عام للواحد كيفما هنايا في أوربا.
المغتصب كيتمنى الموت على أن يدخل للسجن حيت كيعرف راسو ماغاديش يخرج منو حي ويلى خرج منو حي.
على كرسي متحرك وإعاقة دائمة مدى الحياة.
والسلام عليكم
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17 - توفيق الخميس 29 مارس 2018 - 11:35
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه إغتصاب قاصر أو قاصرات ببثر عضوه التناسلي ليكون عبرة للٱخرين .
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2
18 - ابنتي خولة الخميس 29 مارس 2018 - 11:36
ابنتي خولة :قلبي انفطر وتقطع وتالم وزدت حزنا كلما تخيلتك بعد ما حدث لك تذهبين الى منزلك ولا تخبري احدا كم تحملت ويا لهول حزنك لم تنطقي بكلمة لاحد كيف تحمل قلبك كل هذا كيف تستطيعين النوم والاستيقاظ صباحا والتظاهر ان كل شيء على ما يرام كيف استطعت سجن الامك وتحمل كل هاد الحكرة والظلم ذنبك انك انثى في مجتمع مكبوث همجي يعتبر تحقيرك والتعدي عليك دين وفحولة .قانون خولة 20سنة فما فوق هو الحل الوحيد ليكون مثل هذا المريض عبرة لغيره .
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10
19 - اولا الخميس 29 مارس 2018 - 11:39
يجب اولا التحقيق في من يقف خلف اختفاء المتهم بتصوير الفيديو.من اخفاه وسهل له التواري عن أعين السلطة
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-2
20 - zanga الخميس 29 مارس 2018 - 11:40
cet acte temoigne de la misere dont souffre cette region misere economique misere culturelle misere sociale c'est le Maroc des profondeurs et non le Maroc de 2M c'est ça le vrai Maroc que ni BENKIRANE ni YOUSSEFI ni aucun grand responsable n'a cherché a soulager ces soufrances "kabbaha allahou al fakr"
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0
21 - منكم واليكم الخميس 29 مارس 2018 - 11:40
ادا كانت حدود الله وحدود الشرع غاءبة من حياتنا هنا يطبق الناس شرعهم
مثل هادا السافل

لمادا لا نقطع ايدي السارق
لمادا لا نقطع ايدي الحامل للسيف والسكين في وجه الناس
لمادا لا نعدم المغتصب للاطفال
لمادا لا نقتل ونعدم القاتل
و لمادا لمادا لمادا لمادا لمادا

هنا سنرى التنديد من الكل حتى الجمعيات الخاوية لي مبغاتش تطبق الاعدام

هدي هي النتيجة
الاعدام ثم الاعدام وقطع الايدي او حتى الارجل

لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف .......... القران الكريم ارحم
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22 - محمد صديق الخميس 29 مارس 2018 - 11:40
ما يحز في النفس أكتر هو هدا الصمت الرسمي وكل من يدعون خقوق الإنسان والمرأة والطفل ....والحيوان والبيئة. أم أن كل هؤلاء منهمكون في جمع توقيعات عرائض منع التعصيب والحرية الجنسية و....لاحول ولاقوة إلا بالله. الضحية من الفئة المطحونة والمتهم المجرم كدالك هو ضحية مجتمع وضحية منظومة تعليمية وتربوية أكتر إجراما.
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23 - شكرا لادراتي الأمن والدرك الخميس 29 مارس 2018 - 11:42
تحياتي واحترماتي لادارتي الدرك والأمن على اعتقال الخبثاء عديمي الضمير ونتمنى من محاكم المغربية من إنزال أقصى العقوبات .كما نطالب من وزارة التربية أن تمنع أصحاب الحلاقة بطريقة اوباشية apache وإلزام التلاميذ بالوزرة ولباس موحد.مع تحية العالم صباحا وعند نهاية مساء
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24 - مغربي مقيم في المانيا الخميس 29 مارس 2018 - 11:42
في رئي يجب محاكمة من يحكم البلاد لانه لم يقم بواجبه اتجاه ابناء هذا الوطن.
لا تعليم لا تكوين لا توعية لا شئ الما هاؤلاء الشباب فهم مجرد ضحايا. يجب محاكمة المسؤول الحقيقي
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25 - الرد الخميس 29 مارس 2018 - 11:42
هذه الاعتداءات موجودة من زمان. والحمد لله على وجود الكاميرات في متناول الجميع لفضح هذه الأفعال الخطيرة. تخيلوا لو لم يكن هذا الحدث الأليم موثقا في فيديو كانت البنت ستتجرع مآسي لوحدها مما قد يؤدي ربما الى انتحارها ويبقى الجاني يتجول ليكرر ما فعل مع أخريات. ولولى وجود الفيديو كذلك لصمتت البنت للأبد وبذلك يكون الفيديو تخلص من العار الذي تشعر به الفتيات والنساء والذي يلجمهم عن التبليغ. لذلك نتمى أن ينال هذا المجرم الخطير جزاءه وأن يعمل القانون ولا شيء غير القانون. كما نتمنى أن تكرم الفتاة المصونة من طرف الجمعيات ومؤسستها التربوية جزاء على مقاومتها لذلك الوحش مع توجيه اندار لها في نفس الوقت لعدم تبليغها عن ما وقع لها.
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26 - سعد الخميس 29 مارس 2018 - 11:43
انا راي في هده النازلة باش ترتاح القلوب الرجم حتى الموت أما الحبس لوحده لا يكفي
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27 - Rachid الخميس 29 مارس 2018 - 11:43
لو كان ابنكيران في موقع المسؤولية لقال عفا الله عما سلف.
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28 - LE RIFAIN الخميس 29 مارس 2018 - 11:43
نطالب الأخ الرئيس Kim Jong-un [ كيم جونچ وان ] لقصف هذه البقعة الأرضية التي تسمى المغرب ببعض القنابل النووية و الهيدروجنية ليتخلص العالم من هذا الشعب المنافـــــــــق عفواً من هذه الكائنات الناطقة ..!

هذا القوم الذي يسمى المغاربة حير العلماء السسيولوجيون...في حديثه الدين و الله و في هواتفهم و سياراتهم و على مكاتبهم الدين و الله و سور و آيات القرآن و الأناشيد الدينية و الصور الإباحية و عشرات أرقام الهواتف للعاهرات و...و هؤلاء نفسهم الذين يتسابقون للصلاة في المساجد خمس مرات في اليوم و مؤتمر كبير يوم الجمعة

Un congrès tous les vendredis pour un sermon rappelant les percepts de la religion

الشعب المغربي أغلبيته شعب ملحذ و يعيش في الإلحاذ و غارق فيه بدون أن يشعر ! و يعتقد بمجرد ( الصلاة ) عفوا التمارين الرياضية بدون الخوف فعلاً من وجود الله لأن من يخاف من الله لا يزني و لا يسرق و لايرتشي...

ماذا تنتظرون من قوم يستغرق 90% من وقته بالحديث على الجنس ثم الجنس في التجمعات في المقاهي في المسلسلات التلفزية في المكاتب ما تشاهدون من آنحرافات هي نتيجة ما غرستم في الجيل الحالي و الصاعد ...
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29 - رشيد الخميس 29 مارس 2018 - 11:43
المرجو من السلطات المحلية توفير النقل المدرسي للتلاميذ القرويين الذين يقطعون مسافات طويلة مشيا عن الاقدام للوصول الى المدرسة. خذو العبرة من هاته التلميذة التي اصبحت ظحية للذآب في الخلاء. لو كان هناك نقل مدرسي ما كانت التلميذة لتكون في ذالك المكان المشؤوم.
كيف توفر السلطات سيارت دولة لشخص واحد ولا نوفرها لمجموعات كبيرة من ابناء المستقبل.
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30 - الله يهدينا الخميس 29 مارس 2018 - 11:45
واش هادي عندكم غير محاولة اغتصااب.هاذ الوحش راه قتلها اوهية حية.الله يكون مع الضحية وخلاص
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31 - Driss الخميس 29 مارس 2018 - 11:46
بحال هادو وبتغماض العينين، اقصى العقوبة. 15 سنة للمغتصب و 5 سنوات للمصور هذا minimum. خليهم يكونو عبرة للاخرين، هاد البراهش راهم طغاو ومايجيش شي حد او جمعية يقولي هادو ظلمهم المجتمع ، و اش يقولوا جيل السبعينات والثمانينات ؟
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32 - غيور على بلاده الخميس 29 مارس 2018 - 11:46
يجب محاكمة مغتصب ومصور الفتاة .بحيت إنقاد الفتاة أولى من تصويرها والإكت فاء بالمشاهدة.لا حول قوة إلا بالله فيما يفعله المجرمين.
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33 - رشيد الخميس 29 مارس 2018 - 11:51
عندما يتحكم العقل يسهل التفاهم بالكلام والاندارات والمناقشة . ولكن حين تسيطر الغريزة فهذا يشكل خطرا على المواطنين لان الغريزة اذا سيطرة يصبح الانسان اشرس من الحيوان لان مجموع فيه غريزة وعقل .والله كون شددوا العقوبة ميبقا اغتصاب . تبدا تسمع عنننننننندك تقرب لشي بنت را عشر سنوات ! ! ! وياك رد بالك . هكذا بنوا ادم كنسوا كاموني .
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34 - فاروق الخميس 29 مارس 2018 - 11:52
في نظري احسن حل لهؤلاء الحثالة هو الإخصاء حتى يصير هو نفسه انثى ويصبح خائفا على نفسه من التحرش والاغتصاب. اما للذين يحاربون جمعيات حقوق المرأة و ماجاء في مدونة الاسرة فانظروا مايقع من حولكم! ما هذا الا حالة ميكروسكوبية للواقع الماساوي لما يقع من اغتصاب وتعدي وتحقير للمراة, فلا الدين ولا القانون نجحا في تصحيح ومعالجة العقلية الذكورية التي تسيطر على الرجل, المرأة لا زالت مشيئة اي مجرد شئ و يعتبرها الرجل ملكا له و ليس لها الحق في جسدها ... ليس لها الحق في ان يكون لها فكر وشخصية وارادة متستقلة عن مشيئته, بل يجب ان تضل في نضره ضعيفة وناقصة عقل ودين وضلع اعوج و حرمة او "ولية" ... كل هذا من اجل ابقائها تحت جناحيه باسم الحماية التي هي في الواقع تملك وسيطرة واستعباد, دائما تحت مبرر الدين بعد تفصيله حسب المقاصد والمآرب, واحيانا اخرى تحت ذريعة التقاليد, كل هذا يكرس الظلم والاجحاف في حق المرأة, ومن تجليات الظلم ايضا حين مثلا تحبل المراة او تزني تتحمل وصمة العار لوحدها وطول حياتها, اما شريكها في الجريمة فلا جناح عليه, ف"هاذاك غي راجل". هذا هو المستنقع الذي خرج منه هذا المغتصب ومثله عدد بالآلاف.
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35 - مجرد رأي الخميس 29 مارس 2018 - 11:52
ماذا ننتظر من بلد من أولوياته تنظيم تظاهرات بملايين الدولارات بينما شعبه قابع في الجهل والفقر
وماذا ننتظر من مجتمع آخر همه تربية آبنائه على الأخلاق والقيم
آفيقوا فالقادم أسوء
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36 - observer الخميس 29 مارس 2018 - 11:53
لا أعرف ما الذي يخشاه المسؤولون من اعادة التجنيد الإجباري في المغرب. لما يصلح المجرمون غير حفر الأنفاق شق الطرقات جمع الأزبال او رحمة بضحاياهم الإعدام . انا رجل، و اب ، صدقوني لم اتمالك دموعي حين قرات رد فعل الأم المكلومة. و انتابني نفس الإحساس بان الدولة مقصرة جدا في حماية بناتنا من الغوغاء و قطاع الطرق. بالله عليكم كيف لسائح ان يأتي الينا و هو يرى هكذا اجرام و هكذا عقوبات للمجرمين. اعيدوا رجاء التجنيد الإجباري للمغرب لضمان تنشأة صحيحة لهؤلاء المنحرفين .
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