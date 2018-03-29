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كُتّاب وآراء
اعتقال مصور "فيديو بوشان" .. ووالدة خولة: أمزق المغتصب بالأسنان
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر من السلطة المحلية بقيادة بوشان بالرحامنة، أن الشاب المتهم بتصوير "فيديو" اعتداء شاب آخر على تلميذة ومحاولة اغتصابها جرى توقيفه.
وحسب مصادر الجريدة فإن أب الشاب الذي قام بتصوير الواقعة، والمدعو "حمزة.ص"، هو الذي قام بتسليم المبحوث عنه لعناصر الدرك الملكي بابن جرير صباح اليوم الخميس.
من جهة أخرى، أكدت والدة التلميذة المعتدى عليها أنها ستقوم بنقل ابنتها هذا الصباح إلى طبيب نفساني بمدينة مراكش، بالنظر إلى تأثير الواقعة عليها.
وأوضحت الأم في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ابنتها لازالت تعاني من مضاعفات الاعتداء، وكذا بالنظر إلى الساعات الطوال في التحقيق التي قضتها أمس الأربعاء حتى منتصف الليل.
وبنبرة الأم المكلومة جراء ما تعرضت له ابنتها القاصر تقول للجريدة: "لو شديت الولد كون كلتو بسناني"، مؤكدة أنها لن تقبل أي دعوة إلى الصلح من طرف عائلة المعتدي.
ولفتت الأم، ضمن تصريحها، إلى أن المنطقة تعاني من غياب الطرقات والإنارة، إلى جانب غياب وسائل النقل لفائدة التلاميذ الذين يتحدرون من الدوار الذي تقيم فيه.
وكان قد تم توقيف الشاب الذي ظهر في شريط وهو يحاول اغتصاب تلميذة بجماعة بوشان بإقليم الرحامنة، أمس صباحا؛ فيما أمر الوكيل العام بإحالة المتهم "ياسين.ب"، المتحدر من دوار بداوة سيدي عبد الله، على المحاكمة، بعد ساعات من التحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
يجب ان يأخذ القضاء مجراه، و لو اننا واعون بكون التشريعات المغربية لا توصف الجرائم الجنسية كما ينبغي و لا تحيطها بعقوبات في مستوى الجرم .. العربية تاعرابت اقصى ما يمكن للقاضي ان يحكم به هو بضعة اشهر او 2 الى ثلاث سنوات.
فلتذهبوا و تسألو السيد مصطفى الرميد و السيدة بسيمة الحقاوي لماذا.
من عندي أنا 30 عام للواحد كيفما هنايا في أوربا.
المغتصب كيتمنى الموت على أن يدخل للسجن حيت كيعرف راسو ماغاديش يخرج منو حي ويلى خرج منو حي.
على كرسي متحرك وإعاقة دائمة مدى الحياة.
والسلام عليكم
مثل هادا السافل
لمادا لا نقطع ايدي السارق
لمادا لا نقطع ايدي الحامل للسيف والسكين في وجه الناس
لمادا لا نعدم المغتصب للاطفال
لمادا لا نقتل ونعدم القاتل
و لمادا لمادا لمادا لمادا لمادا
هنا سنرى التنديد من الكل حتى الجمعيات الخاوية لي مبغاتش تطبق الاعدام
هدي هي النتيجة
الاعدام ثم الاعدام وقطع الايدي او حتى الارجل
لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف .......... القران الكريم ارحم
لا تعليم لا تكوين لا توعية لا شئ الما هاؤلاء الشباب فهم مجرد ضحايا. يجب محاكمة المسؤول الحقيقي
هذا القوم الذي يسمى المغاربة حير العلماء السسيولوجيون...في حديثه الدين و الله و في هواتفهم و سياراتهم و على مكاتبهم الدين و الله و سور و آيات القرآن و الأناشيد الدينية و الصور الإباحية و عشرات أرقام الهواتف للعاهرات و...و هؤلاء نفسهم الذين يتسابقون للصلاة في المساجد خمس مرات في اليوم و مؤتمر كبير يوم الجمعة
Un congrès tous les vendredis pour un sermon rappelant les percepts de la religion
الشعب المغربي أغلبيته شعب ملحذ و يعيش في الإلحاذ و غارق فيه بدون أن يشعر ! و يعتقد بمجرد ( الصلاة ) عفوا التمارين الرياضية بدون الخوف فعلاً من وجود الله لأن من يخاف من الله لا يزني و لا يسرق و لايرتشي...
ماذا تنتظرون من قوم يستغرق 90% من وقته بالحديث على الجنس ثم الجنس في التجمعات في المقاهي في المسلسلات التلفزية في المكاتب ما تشاهدون من آنحرافات هي نتيجة ما غرستم في الجيل الحالي و الصاعد ...
كيف توفر السلطات سيارت دولة لشخص واحد ولا نوفرها لمجموعات كبيرة من ابناء المستقبل.
وماذا ننتظر من مجتمع آخر همه تربية آبنائه على الأخلاق والقيم
آفيقوا فالقادم أسوء